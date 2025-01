Borsa oggi 27 gennaio: Europa in rosso, Milano in calo guarda al risiko, riparte Mediobanca. Tonfo di Prysmian – DIRETTA

I mercati finanziari iniziano la settimana in negativo. Borse asiatiche contrastate. In settimana arrivano i risultati delle big tech mentre si attendono i prossimi interventi delle banche centrali – Segui la DIRETTA

I mercati finanziari mondiali archiviano una settimana positiva, con l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e i primi ordini esecutivi che sembrano ridurre la tensione sui dazi. Ora l’attenzione degli investitori si sposta sulle politiche monetarie delle principali banche centrali.

In Giappone, la Bank of Japan ha aumentato i tassi allo 0,50%, ma con un outlook di crescita più lenta. In Europa, gli analisti si preparano per un possibile ulteriore taglio dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, prevista per il 30 gennaio. La Federal Reserve, invece, manterrà invariati i tassi dopo aver già ridotto il costo del denaro nelle ultime settimane. Intanto, la Bank of England dovrebbe procedere con un taglio di 25 punti base entro la prima settimana di febbraio.

Nel frattempo, l’attenzione si concentra sui risultati aziendali: Microsoft, Meta, Apple, Amazon e Tesla sono tra i big attesi per questa settimana. Gli analisti stanno anche monitorando l’andamento dei titoli bancari, in particolare Mediobanca, che discuterà l’offerta di Banca Mps.

Borse asiatiche contrastate

In Asia, Tokyo ha chiuso in calo con il Nikkei a -1,01% gravata dal tonfo di SoftBank Group (-8,3%) e Advantest (-8,6%), mentre Shenzhen e Mumbai seguono la stessa tendenza. Positiva la giornata per Hong Kong (+0,54%) e Seul (+0,85%). Chiusa la piazza di Sydney per festività.

LEGGI ANCHE: Borse, lo tsunami cinese di DeepSeek scuote tutti i tech

Borse europee negative, DeepSeek manda sotto Ko il settore tech

Le principali Borse europee iniziano la settimana in negativo, con i mercati che risentono di una certa cautela. A metà giornata Piazza Affari cerca di limare le perdite, con il Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,14%. Sono giù tutte le piazza con Amsterdam in maglia nera. A Milano in evidenza principalmente le utility con Hera, Inwit, Enel e A2A, mentre le performance peggiori sono di Prysmian (-8,78%), Interpump (-2,64%) e Stm (-2,35%) trascinate giù dal ciclone DeepSeek che ha fatto salire le preoccupazione di tutto il comparto tech.

A Milano l’attenzione resta alta su Mediobanca questa settimana, in vista della riunione del consiglio di amministrazione il 28 gennaio, durante la quale si discuterà l’offerta di Banca Mps. Sabato, il Ceo Alberto Nagel ha rassicurato i dipendenti con una lettera in cui ha precisato che l’offerta non è stata ancora concordata e che il board si esprimerà con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder, in particolare dei dipendenti. La premier Giorgia Meloni (che intanto ha firmato accordi in Arabia Saudita per 10 miliardi di dollari) ha confermato il sostegno del governo all’operazione, sottolineando che, se andasse a buon fine, nascerebbe un “terzo polo bancario” in grado di giocare un ruolo cruciale nella protezione del risparmio degli italiani. A Piazza Affari Mps scende ancora del 1,9% mentre il titolo Mediobanca è sopra la parità.

Banca Generali ha comunicato di aver raggiunto il 95,3% del capitale di Intermonte, a seguito dell’Opa, secondo i dati provvisori.

LEGGI ANCHE: Risiko bancario, i 4 mesi che hanno sconvolto la finanza italiana

Nel settore delle utilities, occhi puntati su Snam, che ha siglato un memorandum d’intesa con Acwa Power, la più grande società privata di desalinizzazione dell’acqua al mondo, quotata in Arabia Saudita.

L’euro / dollaro Usa poco sotto la parità, con un calo dello 0,23%. In frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Il petrolio (Light sweet crude oil) perde lo 0,91% e continua a trattare a 73,98 dollari per barile.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 114 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,61%.