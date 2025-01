Borsa oggi 10 gennaio: Wall Street in rosso dopo i dati sul lavoro, giù anche l’Europa. Lusso in fermento su Versace, a Milano occhi al risiko bancario – DIRETTA

Wall Street in rosso ed Europa in calo dopo i dati sull’occupazione in Usa. Lusso in fermento con il dossier Versace, a Milano occhi al risiko bancario: bene Mps. Corre Leonardo – Segui la DIRETTA

Wall Street apre in ribasso l’odierna sessione di Borsa e anche i mercati europei viaggiano in flessione dopo i dati sul lavoro Usa, migliori delle attese. A dicembre il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% contro aspettative del 4,2%: ciò fa ritenere che la Fed ritarderà il taglio dei tassi d’interesse. Sui mercati prevale cautela, visto anche l’aumento dei rendimenti obbligazionari, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che ha provocato riverberi negativi sul mercato azionario. Gli investitori guardano già al 20 gennaio, quando Donald Trump entrerà ufficialmente alla Casa Bianca: dazi, immigrazione, politica interna ed estera sono tutti temi caldi del bis del tycoon. In questo contesto, cede anche Milano, dopo aver toccato i massimi dal 2008 sopra quota 35400 punti. A Piazza Affari, tuttavia, procede bene Mps dopo la mossa di Delfin che sfiora 10% capitale. Continua a correre Leonardo. Titoli del lusso in fermento con il dossier Versace.