Borsa oggi 1° luglio: Milano in rosso con Mediobanca, Mps e Leonardo. Dollaro ancora debole – DIRETTA

Le Borse europee aprono in lieve rialzo, ma poi tirano il freno con gli occhi sul dibattito Usa sul bilancio

Le Borse europee partono in lieve rialzo, ma nel giro di pochi minuti tirano il freno con gli occhi sugli Usa, dove al Senato è in corso il dibattito sul “Big, Beautiful Bill”, il bilancio proposto dall’amministrazione Trump. La stessa maggioranza repubblicana ha presentato numerosi emendamenti al testo, che dovrebbe aumentare di 3.300 miliardi di dollari il debito pubblico Usa e che la Casa Bianca vuole vedere approvato entro la festa del 4 luglio.

Parigi, Francoforte e Londra si muovono sotto la parità, mantenendosi su livelli record grazie all’allentamento delle tensioni sul commercio mondiale, che lascia sperare nel raggiungimento di accordi sui dazi prima delle scadenze fissate dalla Casa Bianca.

In Italia, mentre lo spread tra Btp e Bund si muove ancora sotto i 90 punti base, Piazza Affari apre il secondo semestre, con la peggior performance del vecchio continente. Il Ftse Mib si muove in calo, zavorrato dalle vendite su Mediobanca e Mps dopo l’annuncio di Mediolanum, che ha venduto la sua quota del 3,5% in Piazzetta Cuccia, chiudendo un legame trentennale. Nel frattempo a Siena attendono il via libera della Consob all’ops, in programma per domani.

Le prese di beneficio colpiscono anche Leonardo, dopo l’annuncio dell’acquisizione del 24,55% della società di cybersecurity finlandese Ssh Communications per 20 milioni di euro, mentre spiccano in positivo Generali, Brunello Cucinelli e le utility.

Sul mercato valutario, il dollaro è ancora debole dopo aver registrato il peggior inizio anno dalla fine del sistema di Bretton Woods. Il biglietto verde è indicato a 1,1783 per un euro (da 1,1743 ieri in chiusura) e 143,44 yen (da 144,28), mentre il rapporto euro/yen è a 169,02 (da 169,41). Avvio di giornata in rialzo per l‘oro. Le quotazioni spot segnano questa mattina un +0,80% a 3.329,71 dollari l’oncia. Sul fronte dell’energia, i future per settembre sul Brent segnano +0,09% a 66,8 dollari al barile, mentre i contratti di agosto sul Wti si attestano a 65,16 dollari (+0,08%). In lieve rialzo il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam a 33,1 euro al megawattora (+0,7%).