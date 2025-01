Borsa oggi 8 gennaio: Europa in rosso, a Milano domina di nuovo il risiko bancario – DIRETTA

Le Borse europee provano a mettersi alle spalle i timori sull’inflazione Usa. A Milano rientra in scena il risiko bancario: vola Illimity dopo l’opas di Banca Ifis. Wall Street apre in calo

Dopo un’apertura incerta, influenzata dalla chiusura negativa di ieri a Wall Street e dalla debolezza dei mercati asiatici, le borse europee, che in mattinata avevano mostrato timidi segnali positivi, si trovano a metà giornata tutte in rosso. In generale, si percepisce un clima di incertezza sui mercati europei.

Milano cerca di restare stabile mantenendosi intorno alla parità. Il FTSE 100 di Londra scende dello 0,39%, mentre il DAX di Francoforte registra una flessione dello 0,33%. L’IBEX 35 di Madrid perde lo 0,72%, e l’AEX di Amsterdam segna una contrazione dello 0,75%. La piazza peggiore risulta essere Parigi, con il CAC 40 che perde l’1,02%.

Wall Street apre in calo, con il Dow Jones, il Nasdaq e lo S&P 500 che registrano lievi perdite. Il settore tecnologico rimane sotto pressione, mentre il rendimento del Treasury a 10 anni supera il 4,7%. Si guarda con attenzione alla prossime mosse di Trump che secondo alcuni rumors sarebbe pronto ad una dichiarazione di emergenza economica nazionale per giustificare l’introduzione di dazi su alleati e avversari.

Tra i settori in positivo a Milano, spicca il rialzo dei titoli della difesa, sostenuto dall’appello di Trump per un aumento della spesa Nato fino al 5% del Pil.

Tra le migliori performance, Leonardo, Bper e Banca Mediolanum (+2,73%). Al contrario, si registrano cali significativi per Nexi (-2,99%), STMicroelectronics (-2,61%) e Amplifon (-2,34%).

I listini stanno provando a mettersi alle spalle i timori sull’inflazione americana e i dubbi sulle possibili mosse della Fed. Gli occhi degli investitori restano puntati sui dati. A dicembre negli Stati Uniti sono stati creati meno posti di lavoro del previsto nel settore privato secondo il rapporto Adp: 122.000 contro i 134.000 attesi, mentre il dato di novembre è stato confermato a 146.000. Inoltre, le richieste di sussidi di disoccupazione sono diminuite a 201.000 nella settimana terminata il 4 gennaio, meglio delle attese (215.000). Il numero complessivo dei beneficiari è, però, aumentato di 33.000, arrivando a 1.867.000. Stasera (ore 20 italiane) saranno, invece, pubblicati i verbali della riunione Fed di dicembre.

Sul fronte europeo si guarda all’indice di fiducia economica a dicembre, mentre la Germania ha registrato a novembre un calo degli ordini del settore manifatturiero (-5,4% congiunturale e -1,7% annuo).

A Milano l’attenzione è concentrata ancora una volta sul risiko bancario: Illimity vola dopo l’opas lanciata da Banca Ifis a 3,55 euro per azione.

Riflettori anche sull’auto in scia ai rumors che parlano di un possibile accordo tra Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru con Tesla per rispettare le emissioni 2025 ed evitare multe.