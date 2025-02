Borsa oggi 6 febbraio: Europa in forte rialzo Piazza Affari sopra i 37mila punti con le banche – DIRETTA

Le Borse europee accelerano nel pomeriggio e chiudono in forte rialzo, con Piazza Affari che vola ai massimi dal 2008 trainata dalle banche. Bene Parigi con SocGen, vola Londra dopo il taglio della Bank of England – Segui la DIRETTA

Dopo una breve pausa nei timori di un’escalation della guerra commerciale, le Borse europee chiudono la giornata in convinto rialzo, mentre la stagione delle trimestrali continua senza sosta su entrambi i lati dell’Atlantico. Piazza Affari accelera nel pomeriggio e chiude in rialzo dell’1,48%, oltre i 37mila punti, segnando i massimi dal 2008. A sostenere il listino è il settore bancario Banco Bpm (+4,89%), Bper (4,36%) e Pop Sondrio (4,10%) a dominare la scena. Mps (+1,43%) chiude in positivo dopo i conti, che però hanno mostrato un utile in calo a 1,9 miliardi di euro e un margine d’interesse che non ha convinto gli investitori. Dopo una buona trimestrale, sale Fineco. Migliore blue chip di giornata è però Buzzi che vola e chiude con un guadagno del 7,02%. Maglia nera a Leonardo, in una giornata negativa per i titoli della difesa, male le utility.

In Europa corrono anche gli altri listini: ampiamente positiva Parigi, trainata dal boom di SocGen dopo i conti. Vola Londra, con tutti gli occhi puntati sulla Bank of England, che ha ridotto i tassi di interesse di 25 punti base. Wall Street si muove contrastata dopo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione, un indicatore cruciale per le prossime mosse della Fed, mentre venerdì arriveranno i numeri generali sul mercato del lavoro.

Sul mercato obbligazionario, il rendimento del Btp decennale è stabile al 3,46%, con lo spread rispetto al Bund a 107 punti.

L’euro scivola sotto 1,03 dollari, mentre il Bitcoin punta di nuovo ai 100mila dollari. Il petrolio rimane stabile, con il WTI a 71 dollari e il Brent a 75 dollari. Il gas naturale sale sopra i 55 euro, e l’oro resta vicino ai massimi.

