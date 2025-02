Borsa oggi 18 febbraio: l’Europa guarda al summit Usa-Russia. Milano sale con Tim, auto e banche. Spread ai minimi dal 2021 – DIRETTA

Borse europee caute in attesa di novità dall’Arabia Saudita. Negativa l’Asia. A Piazza Affari occhi su Tim e banche dopo il botta e risposta Unicredit-Banco Bpm. Al via il secondo giorno di collocamento del Btp Più – Segui la DIRETTA

Borse europee restano caute a metà giornata in attesa di novità dall’Ucraina. Dopo il vertice di ieri a Parigi tra i leader Ue, oggi la scena si sposta in Arabia Saudita dove è in programma il primo incontro dopo anni tra Russia e Cina. Sotto il profilo macro, la Francia ha confermato il dato sull’inflazione di gennaio, aumentata all’1,8% su base annua, ma gli occhi degli investitori sono già concentrati sull’inflazione della Gran Bretagna, il cui dato sarà diffuso mercoledì, e sull’indice Pmi manifatturiero dell’Europa che dell’America, in programma per venerdì. Nel frattempo, oggi la banca centrale australiana ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, al 4,10%.

LEGGI ANCHE Borse, appesantiti i bond

In questo contesto, in attesa della riapertura di Wall Street dopo lo stop di ieri per il President’s Day, le Borse restano poco mosse con Parigi, Amsterdam e Londra piatte mentre Francoforte viaggia poco sotto la parità. Piazza Affari è invece la migliore, trainata da Tim, auto e banche.

LEGGI ANCHE: Tim torna a correre in Borsa

Riflettori ancora sul risiko bancario, dopo la risposta al calor bianco di Banco Bpm a Unicredit, che ieri aveva paventato l’ipotesi di rinunciare all’offerta su Piazza Meda in caso di cambiamenti sull’opa su Anima. Procedono in negativo invece i titoli energetici, mentre il prezzo del gas ad Amsterdam scende sotto la soglia dei 48 euro al megawattora e quello del petrolio registra una lieve salita. Incolore Eni, che questa mattina ha annunciato l’acquisto del 5% di Enilive da parte di Kkr, che sale così al 30% della controllata del cane a sei zampe.

Guardando oltreoceano, sono contrastati i listini asiatici: il Nikkei giapponese ha chiuso in rialzo dello 0,2% trainata da banche e auto, mentre Hong Kong è salita dell’1%. Archiviano la seduta in rosso Shaghai (-0,9%) e soprattutto Shenzhen (-2%).

Sull’obbligazionario è da segnalare la performance dello spread tra Btp decennale e Bund, che viaggia oggi a quota 105 punti base, livello più basso dal 2021. Il rendimento del decennale italiano è al 3,56% e quello tedesco al 2,51. Nel frattempo è partito il secondo giorno di collocamento del Btp Più, che ieri ha raccolto 5,6 miliardi di euro.

In giornata intanto è arrivata la strigliata di Draghi all’Europa: nel suo discorso al Parlamento europeo durante la settimana parlamentare 2025, ha avvertito che “l’Ue deve agire come un unico Stato, con una risposta rapida e su vasta scala“.