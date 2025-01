Borsa oggi 16 gennaio: Europa in rialzo trainata da lusso e banche Usa. Milano sfiora i 36mila punti con Moncler – DIRETTA

Mercati europei in rialzo, con Parigi in testa e Milano ai livelli del 2008. Il lusso domina la scena, spinto dai risultati sopra le attese di Richemont, che trainano l’intero settore. Tech sotto i riflettori dopo i dati Tsmc – Segui la DIRETTA

Mercati in rialzo in Europa grazie all’exploit del lusso, ai dati sull’inflazione Usa e agli utili solidi delle banche americane, che sostengono anche Wall Street. Il mercato continua a scommettere su un primo taglio dei tassi dalla Fed a giugno, ma con una probabilità del 50% che possa arrivare una seconda mossa entro fine anno. Anche i mercati asiatici hanno chiuso in rialzo. I riflettori sono puntati sui dati americani di vendite al dettaglio e sussidi di disoccupazione, e sui verbali della riunione di dicembre della Bce.

Il settore del lusso spicca particolarmente, con risultati superiori alle attese da parte di Richemont. La casa madre di Cartier esplode a Zurigo, mentre Hermès avanza a Parigi, alimentando l’entusiasmo per il comparto. A Milano, il Ftse Mib sfiora i 36mila punti, ma Parigi è la piazza migliore in Europa, mentre Francoforte e Londra si mostrano più caute. In rosso Madrid.

LEGGI ANCHE: Borse euforiche e rendimento dei bond in calo

A Piazza Affari, Moncler guida i guadagni, seguita da Brunello Cucinelli. Il settore tech resta sotto osservazione dopo i buoni risultati di Tsmc. In evidenza anche Generali, in trattativa con Natixis per l’integrazione delle attività di asset management, e Stellantis, che segnala un calo nelle consegne globali nel quarto trimestre, ma con segnali di ripresa in Europa. Acquisti anche per Leonardo, che beneficia della promozione di Morgan Stanley.

Il rendimento del Btp a 10 anni sale leggermente al 3,71%, con lo spread rispetto al Bund sostanzialmente stabile a 116 punti base.

Sul mercato valutario, l’euro/dollaro si mantiene stabile, mentre il petrolio continua a salire grazie alla tregua a Gaza, con il Wti a 80 dollari al barile e il Brent sopra gli 81 dollari.