Borsa oggi 14 gennaio: Europa in rialzo in attesa dell’inflazione Usa. A Milano corrono Pirelli e Tim – DIRETTA

Le Borse europee viaggiano in positivo dopo le perdite di lunedì e provano a recuperare terreno in attesa del dato sull‘inflazione Usa, in programma per domani, che potrebbe nuovamente far salire la tensione sui mercati: qualsiasi aumento del dato di base superiore allo 0,2% previsto potrebbe infatti chiudere definitivamente la strada di un allentamento monetario da parte della Federal Reserve.

In questo contesto, i mercati asiatici sono misti. Sale la Cina sulle attese di nuovi stimoli all’economia da parte di Pechino per contrastare l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca e il suo piani di dazi. Va giù invece Tokyo, zavorrata da chip e auto.

A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Pirelli, che si piazza in vetta al Ftse Mib grazie alla promozione da parte di Mediobanca a ‘Outperform’ con un target di prezzo a 6,40 euro. Riflettori anche su Tim dopo la decisione del tribunale di Milano sul ricorso Vivendi. Positive le banche. Continuano invece le vendite su Nexi e petroliferi.

Passando all’obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund cala in apertura a 122 punti, due punti in meno rispetto ai 124 punti della chiusura di lunedì. In ribasso al 3,78% (dal 3,83% di ieri) anche il rendimento del BTp decennale benchmark.

