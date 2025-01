Borsa oggi 28 gennaio: a Milano domina ancora il risiko, di nuovo in rosso Mps, corre Tim. In Europa focus su dazi e banche centrali – DIRETTA

Avvio di seduta in territorio leggermente positivo per l’Europa che cerca di ignorare le preoccupazioni sull’IA e il sell off sui chip made in Usa e si concentra sull’arrivo di possibili dazi universali negli Usa e sulle decisioni di Fed e Bce. Milano si concentra sulle banche nel giorno del Cda di Mediobanca – Segui la DIRETTA

Le Borse europee provano a mettersi alle spalle i timori sull’intelligenza artificiale che ieri hanno mandato a picco i titoli tech a stelle e strisce, con Nvidia che ha registrato il crollo più ampio di capitalizzazione della sua storia. Le novità arrivate dalla Cina sul nuovo modello di IA creato dalla startup DeepSeek, più performante e più economico dei corrispondenti statunitensi, lunedì hanno avuto ripercussioni anche sul vecchio continente, con i listini che hanno chiuso contrastati, e nelle scorse ore hanno colpito anche l’Asia, con la Borsa di Tokyo in forte calo zavorrata dalle vendite su titoli come Advantest (-11%), SoftBank (-5,2%) e Mitsubishi Heavy Industries (-7%), che hanno risentito del sell off sui chip statunitensi.

Il focus della giornata si è però spostato sui dazi Usa, dopo che il Financial Times ha rivelato che il segretario del Tesoro, Scott Bessent, vorrebbe introdurre dazi universali sulle importazioni statunitensi, a partire da un’aliquota del 2,5% e con un aumento graduale. Nel frattempo sale l’attesa per le trimestrali di Microsoft, Tesla e Meta in programma per mercoledì 29 gennaio, mentre il presidente Donald Trump ha rivelato che l’azienda fondata da Bill Gates sarebbe interessata a rilevare le attività Usa di TikTok. Sullo sfondo resta infine la politica monetaria, con i mercati che aspettano le decisioni della Fed, mercoledì, e della Bce, giovedì. Secondo le previsioni la banca centrale americana non dovrebbe toccare i tassi, mentre l’Eurotower dovrebbe annunciare una nuova sforbiciata di 25 punti base.

In questo contesto i listini continentali hanno aperto la seduta sopra la parità, ma senza particolare slancio, con l’eccezione di Parigi che viaggia in leggero calo.

A Piazza Affari occhi su Tim, in vetta al Ftse Mib dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno migliorato la raccomandazione da “Hold” a “Buy” con target price alzato da 0,26 a 0,35 euro per azione. Continuano invece le vendite su Mps, alla sua terza seduta consecutiva in rosso dopo l’offerta da 13,3 miliardi su Mediobanca. Anche quest’ultima viaggia in ribasso dopo gli acquisti di venerdì e lunedì, nel giorno in cui si riunisce il cda che con ogni probabilità classificherà come ostile l’offerta di Siena. Debole Generali dopo che il titolo ieri ha superato la soglia dei 30 euro per la prima volta dal 2007 e in attesa dell’investor day di giovedì.

Sugli altri mercati, i possibili dazi universali in arrivo dagli Usa spingono al rialzo dollaro e petrolio, mentre le previsioni sulle banche centrali favoriscono la stabilità dello spread tra Btp e Bund. Riparte in leggero rialzo la seduta ad Amsterdam per il Ttf, il futures sul gas naturale.

Per approfondire: Borse in cerca di stabilità dopo lo shock tecnologico cinese. Si guarda al lusso e alle mosse di Fed e Bce