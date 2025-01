Borsa oggi 21 gennaio: Europa chiude mista, più ottimista Wall Street dopo il discorso Trump. Milano giù con Stellantis ed energia – DIRETTA

Le borse europee chiudono miste, frenate dall’incertezza legata al debutto del secondo mandato di Trump, mentre Wall Street parte col piede giusto. A Milano (-0,23%) pesa Stellantis, penalizzata dai dati sulle immatricolazioni, mentre Diasorin brilla con un +2,9%

I listini europei chiudono contrastati, con gli investitori attenti ai primi passi di Trump nel suo secondo mandato. Wall Street apre con moderato ottimismo e procede ben intonata, soppesando le mosse del nuovo presidente, tra cui l’addio all’Oms e all’accordo di Parigi.

In Europa, Piazza Affari perde lo 0,23% sotto il peso di Stellantis (-1,53%) e il calo dei petroliferi come Eni (-1,19%) e Tenaris (-0,84%). Parigi (+0,48%) e Londra (+0,34%) mostrano segni positivi, mentre Francoforte (+0,18%) consolida nuovi massimi storici. Fiacca Madrid, in rosso Amsterdam.

Le blue chip italiane vedono Diasorin (+2,9%) brillare, seguita da Snam (+1,96%) e Italgas (+1,81%). In calo, invece, Telecom (-1,15%) e Generali (-0,82%) che ha presentato i dettagli della joint venture con Natixis. Viaggiano invece miste le banche, ancora alle prese con il risiko.

Intanto, lo spread Btp-Bund scende a 111 punti base, con un rendimento del Btp decennale al 3,61%. Il petrolio scende, all’indomani delle promesse di Trump di innalzare i livelli di trivellazione. Infine perde quota il Bitcoin dopo la fiammata di ieri, giorno in cui si è spinto fino al top di 109.351 dollari: oggi passa di mano intorno ai 104mila dollari.

