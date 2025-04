Borsa 29 aprile: l’Europa aspetta sconti sui dazi auto. A Milano gran derby tra Mediobanca e Mps, corrono Generali e Banca Generali – DIRETTA

Le Borse europee partono in rialzo in attesa di novità dagli Usa. Focus sul Canada – Seguire la DIRETTA • MERCATI I primi 100 giorni di Trump sono i peggiori dai tempi di Nixon di Gabriella Bruschi

Mattinata in rialzo per le Borse europee mentre da un lato all’altro dell’oceano prosegue a spron battuto la stagione delle trimestrali. In attesa delle big tech Usa, con Microsoft, Apple, Meta e Amazon che annunceranno i resoconti finanziari nei prossimi due giorni, gli occhi oggi sono puntati sulle grandi banche europee con Deutsche Bank, Hsbc e Bbva che hanno alzato il velo sui conti del primo trimestre. Volano gli utili della banca tedesca, mentre, l’istituto inglese ha inoltre annunciato un piano di buyback per 3 miliardi di dollari dopo aver comunicato un calo del 25% degli utili nel primo trimestre

Ma a favorire l’approccio ottimista dei mercati è soprattutto una notizia pubblicata dal Wall Street Journal, secondo cui il presidente Usa Donald Trump potrebbe annunciare oggi un alleggerimento dei dazi sul comparto auto. Focus anche sul Canada, dove i risultati preliminari indicano una vittoria dei liberali anti-Trump guidati dall’ex banchiere centrale Mark Carney.

In questo contesto, le piazze europee viaggiano sopra la parità, con Francoforte che guadagna mezzo punto e gli altri listini che seguono a ruota. In verde anche Madrid, con il gestore della rete elettrica iberica Ree ha comunicato di aver ripristinato il 99% dell’elettricità dopo il clamoroso blackout che ha colpito ieri il Paese. Piatta Londra.

La maglia rosa della giornata è Piazza Affari, che ha avviato gli scambi in rialzo, sostenuta dal risiko bancario, con Mediobanca e Mps a tirare la volata. Positive anche Generali e Banca Generali. Ieri Mediobanca ha lanciato un’offerta su Banca Generali per rilevare il 100% della società, mettendo sul piatto il 13,1% di Generali. Una mossa che Banca Generali ha definito “”non sollecitata né preventivamente concordata”, ma che per Mps, che ha sua volta ha lanciato un’offerta su Piazzetta Cuccia, rafforza la valenza industriale dell’Ops. Riflettori anche su Intesa Sanpaolo, che oggi riunisce i soci in assemblea per rinnovare il cda, con l’ormai certa conferma ai vertici dell’Ad Carlo Messina e del presidente Gian Maria Gros-Pietro. In forte rialzo anche l’auto, con Stellantis e Iveco in forte rialzo, aspettando notizie sui dazi.

Seduta in rialzo anche in Asia, dove la volatilità sembra essere tornata – per il momento – sotto controllo. Con Tokyo chiusa per la festività della Golden Week, gli acquisti premiano Hong Kong, il Kospi coreano e il taiex di Taiwan. Sotto la parità l’indice Composite di Shanghai.

Passando agli altri mercati, in apertura, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si stringe a 111 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,61% e quello tedesco al 2,5 per cento. Sono in ribasso invece il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam e il petrolio, con i contratti giugno del Wti e del Brent in calo di oltre un punto e mezzo percentuale. Riprende fiato l’oro (-0,7%), mentre sul fronte dei cambi, l’euro è stabile a quota 1.138 dollari.

