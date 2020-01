Wallgreens Boot Alliance: salgono le vendite, cala il risultato operativo

La società ha annunciato i conti del primo trimestre dell’anno fiscale 2020 – In ribasso l’utile per azione, aumentano il net cash da attività operative e il free cash flow

Wallgreens Boot Alliance ha annunciato i risultati del primo trimestre dell’anno fiscale 2020, chiuso con vendite in crescita dell’1,6%a 34,3 miliardi di dollari. Nel periodo la società farmaceutica ha registrato un risultato operativo pari a 1 miliardo di dollari, in calo del 27,6%, e un risultato operativo rettificato pari a 1,5 miliardi (-15,6%).

L’utile per azione è sceso del 19,8% a 0,95 dollari, mentre l’utile per azione rettificato è salito del 6% a 1,37 dollari (-5,7% a tassi di cambio costanti).

Il net cash da attività operative è stato di 1,1 miliardi, in aumento di 601 milioni; il free cash flow è stato pari a 674 milioni, in aumento di 684 milioni.

Per l’intero anno fiscale 2020, Wallgreens prevede una “crescita dell’utile per azione rettificato sostanzialmente piatta, a tassi di cambio costanti”

Stefano Pessina, executive vice chairman e Ceo di Walgreens Boots Alliance, ha commentato: “Manteniamo l’outlook per l’anno in corso, nonostante un primo trimestre poco vigoroso. Siamo fiduciosi che i nostri piani strategici siano quelli giusti per generare crescita sostenibile a lungo termine. Inoltre, siamo molto soddisfatti dei progressi fatti nel corso del trimestre per quanto riguarda il nostro programma trasformazionale di gestione dei costi e per la significativa produzione di cash flow”.

Ricordiamo che lo scorso novembre circolavano numerosi rumor relativi al possibile delisting di Wallgreens. Secondo le indiscrezioni il gruppo starebbe negoziando l’operazione con alcuni fondi di private equity. Se andasse a buon fine si tratterebbe del maggiore leveraged buyout della storia (la capitalizzazione di mercato a Wall Street è pari a 54,6 miliardi).