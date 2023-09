Venezia, dal 2024 biglietto di 5 euro per entrare in città nei giorni da bollino nero: ecco come funzionerà

La giunta guidata dal sindaco di centrodestra Brugharo ha approvato un regolamento che prevede l’introduzione di un biglietto d’ingresso per chi non soggiorna in città. Si parte nel 2024 per un periodo di 30 giorni

Un biglietto di 5 euro per entrare a Venezia nei giorni da bollino nero. Dopo anni di promesse, adesso il Comune passa ai fatti. Dal 2024, in via sperimentale, sarà introdotto un ticket per entrare in città. Sarà valido per 30 giorni, ancora da stabilire, ma che con ogni probabilità comprenderanno ponti e festività.

Come funzionerà il biglietto per entrare a Venezia

Martedì la giunta del comune di Venezia guidata dal sindaco di centrodestra Luigi Brugnaro, ha dato il via libera all’introduzione di un “contributo d’accesso” di 5 euro per tutti i turisti che vogliono visitare il centro storico in giornata, senza quindi pernottare nelle strutture ricettive della città. Il provvedimento dovrà ora passare all’esame delle commissioni competenti per essere approvato in via definitiva dal consiglio comunale la settimana prossima, martedì 12 settembre.

La misura entrerà in vigore l’anno prossimo e sarà valida per un periodo di 30 giorni, che il Comune deve ancora individuare. Probabilmente si tratterà dei principali ponti e delle festività a partire da Pasqua e dal 25 aprile. In quei giorni sarà obbligatorio prenotare e i turisti giornalieri che non soggiornano negli hotel di Venezia dovranno anche pagare il ticket di 5 euro.

Sono previste delle eccezioni. Non dovranno pagare il biglietto d’ingresso: i ragazzi e le ragazze under 14 anni, i residenti nel comune di Venezia, chi lavora o studia e i residenti della Regione. Esentato anche chi deve usufruire di cure mediche, chi partecipa a competizioni sportive e i parenti dei residenti fino al terzo grado.

“Ci poniamo così come apripista a livello mondiale, consapevoli dell’urgenza di trovare un nuovo equilibrio tra i diritti di chi a Venezia ci vive, ci studia o ci lavora e di chi visita la città — spiega l’assessore al Turismo Simone Venturini — Per questo, in determinati periodi e in alcune giornate, si rende necessaria una gestione dei flussi innovativa, in grado di porre un freno al turismo giornaliero. Di sicuro non è un provvedimento per fare cassa”.

Il centrosinistra attacca: “Non servirà a gestire i flussi”

In realtà, il regolamento non prevede alcun “numero chiuso” o il famigerato tetto agli ingressi di cui si discute da anni. Ed è anche su questo punto che attaccano le opposizioni, secondo cui il provvedimento non servirà a gestire i flussi: “L’idea che facendo pagare 5 euro in pochi giorni l’anno si possa salvare la città dal sovraffollamento turistico è l’emblema di una giunta che non ha idee”, ha detto Monica Sambo, del Partito Democratico al Corriere del Veneto. “Venezia non è un museo cui si accede pagando un biglietto”, ha aggiunto Giovanni Andrea Martini, capogruppo della lista civica di centrosinistra Tutta la Città Insieme.