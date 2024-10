Turismo, dopo un’estate record è boom di prenotazioni per ottobre novembre. I dati di Unioncamere

Le previsioni per il turismo autunnale in Italia sono positive, con oltre il 58% delle camere di ottobre già prenotate. Malgrado l’aumento dei prezzi, molti operatori si aspettano di chiudere il 2024 in pareggio

Dopo un’estate da tutto esaurito, l’autunno promette bene per il turismo italiano. Le previsioni parlano chiaro: oltre il 58% delle camere disponibili per ottobre è già prenotato, e il 45% di quelle per novembre e dicembre ha trovato un ospite. Non è tutto: anche Airbnb segna un record con 5 milioni di prenotazioni per il trimestre ottobre-dicembre.

L’estate ha brillato, con il 50,9% degli operatori che si aspettano di chiudere il bilancio 2024 in pareggio. Questo è il ritratto di un settore che, malgrado le difficoltà, tiene duro. Gli ultimi dati dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di commercio di Unioncamere – Isnart, presentati durante il convegno al TTG Travel Experience, confermano questa tendenza.

Tuttavia, non possiamo ignorare il caro prezzi. Ad agosto, le tariffe degli hotel sono aumentate in media del 16%, con una media di 183 euro per una camera doppia (fonte: Piattaforma Stendhal).

Prenotazioni turistiche: online o di persona?

Per quanto riguarda le modalità di prenotazione, il 76,2% delle strutture italiane punta su offerte pubblicate su portali online (Ota) per aumentare le vendite, con il 42% dei clienti che ha utilizzato questi portali per prenotare da ottobre a dicembre 2024. Ma non dimentichiamo il valore del rapporto diretto: il 30% dei clienti preferisce prenotare direttamente, segno che la professionalità e la qualità del servizio rimangono fondamentali per costruire un’immagine positiva della destinazione.

Le strutture che offrono servizi di qualità – come esperienze locali, animazione per bambini e trasporti – si trovano in una posizione vantaggiosa nel mercato competitivo. Durante il convegno, Loretta Credaro, presidente di Isnart, ha sottolineato l’importanza della formazione nella corretta lettura dei dati: “I dati non sono né buoni né cattivi, ma è fondamentale saperli interpretare. L’innovazione si nutre di persone competenti”.

Un’estate da ricordare per il turismo italiano

Il bilancio dell’estate 2024 è decisamente positivo, con l’86% delle camere vendute a luglio, il 90,8% ad agosto e il 73% a settembre. I luoghi di mare hanno registrato tassi di occupazione vicino al tutto esaurito (94,2% in agosto), seguiti da laghi (90%) e città d’arte (88,2%).

Durante i mesi estivi, l’Italia ha accolto 32 milioni di turisti, con una predominanza di visitatori internazionali (54%), in crescita del 2% rispetto all’estate 2023. Non sorprende quindi che, tra gennaio e luglio 2024, Airbnb abbia registrato 33 milioni di notti prenotate, generando un fatturato di 6 miliardi di euro, con oltre 800mila alloggi disponibili in Italia.

Strategicamente, il turismo deve guardare alle nuove generazioni, le quali rappresentano il 57% della domanda. Questi giovani viaggiatori sono esperti nell’utilizzo del web e sono motivati dalla combinazione di cultura e natura, con una spesa media di 80 euro per l’alloggio e 97 euro al giorno per attività sul territorio (+37 euro rispetto al 2023).