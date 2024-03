Tim, la lista del Cda uscente candida Figari alla presidenza e Labriola come Ad. Che farà Vivendi in assemblea?

Il Cda di Tim ha approvato la lista dei candidati al vertice che proporrà alla prossima assemblea ma resta da capire come si comporterà Vivendi, primo azionista della compagnia

È Alberta Figari la candidata per la presidenza di Tim. A ventiquattro ore di distanza dal Capital Market Day, il consiglio di amministrazione della società ha reso nota la lista dei candidati per il rinnovo del board che sarà presentata all’assemblea dei soci in programma il prossimo 23 aprile. Come da attese, Pietro Labriola sarà ricandidato per un nuovo mandato, mentre per la poltrona di presidente attualmente occupata da Salvatore Rossi, che da tempo ha reso nota la propria indisponibilità a rimanere, sarà candidata Alberta Figari, avvocata d’affari, partner dello studio Legance e già consigliere di Generali.

Il nuovo board di Tim

Il mese scorso il cda aveva approvato la “long list” di candidati che nel pomeriggio di oggi si è trasformata in una short list.

Come previsto, il cda ha deliberato all’unanimità di proporre la nomina, con mandato triennale, di un board composto da nove membri, sei in meno degli attuali quindici, “tenuto conto del perimento di business che risulterà dall’esecuzione del Piano di Delayering e coerentemente con il trend di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi dimensioni e con l’opportunità di un contenimento dei costi vivi della governance societaria”, si legge nella nota della società.

Nonostante ciò la lista approvata oggi è comunque composta da 15 candidati, nel caso in cui l’assemblea dei soci non desse il via libera alla riduzione e confermasse l’attuale numero di consiglieri.

Tim: ecco la lista dei consiglieri

Ad Alberta Figari, candidata al ruolo di presidente, e Pietro Labriola indicato come Ad (ruolo che ricopre dal gennaio 2021), si aggiungono: Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Maurizio Carli e tra i nuovi consiglieri Domitilla Benigni. Completano la lista Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali e Luca Rossi.

Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Maurizio Carli, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali, Luca Rossi. Gorno Tempini, Camagli, Luzzi e Carli sono già consiglieri di Tim dal 31 marzo 2021.

Si tratta di una rosa di candidati composta da 6 donne e 9 uomini, per un totale di 13 indipendenti, “selezionata in modo tale da garantire, da un lato, un certo grado di continuità che consenta di valorizzare al meglio le attività e le operazioni straordinarie avviate dal Consiglio uscente e, dall’altro, di assicurare l’inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della società”, spiega Tim.

È adesso da capire come si comporterà Vivendi, primo socio con il 23,7%, che potrebbe decidere di presentare una propria lista contenente solo consiglieri indipendenti.

Nella prospettiva che l’Assemblea accolga favorevolmente la proposta di ridurre a nove il numero degli amministratori, il Cda ha approvato all’unanimità di proporre la riduzione a 1.300.000 euro annui lordi (dagli attuali 2.200.000 euro) del compenso complessivo massimo dell’intero organo (esclusi i consiglieri investiti di speciali cariche), la cui ripartizione sarà deliberata dal nuovo board.