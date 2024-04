Tim, arriva l’assemblea che decide il futuro. Tre liste in campo. Vivendi verso l’astensione. Labriola in pole

Assemblea decisiva martedì 23 aprile per Tim: deve rinnovare il vertice decidendo il futuro della compagnia senza la rete. Essenziale il voto di Vivendi, primi azionisti della società, ma la lista del Cda uscente capeggiata dall’Ad Labriola parte in pole position

L’attesissima assemblea di Tim del 23 aprile deciderà con il nuovo cda il futuro stesso della prima compagnia telefonica italiana senza la rete, destinata ad approdare nelle mani del fondo americano KKR e del Mef. In campo ci sono tre liste: quella del Cda uscente capeggiata dall’Ad, Pietro Labriola, l’architetto della cessione della rete per fronteggiare i debiti che zavorrano la compagnia telefonica da un quarto di secolo per la sciagurata Opa a debito del 1999, quella del fondo Merlyn che propone uno spezzatino di Tim e candida per la poltrona di Ad l’ex manager Stefano Siragusa e quella del fondo Bluebell di Giuseppe Bivona che strizza l’occhio ai francesi di Vivendi, inquieti primi azionisti della compagnia, candidando la francese Laurence Lafont come Ad.

Proprio Vivendi, con il suo 23,7% in portafoglio, sarà il probabile ago della bilancia dell’assemblea, per la quale si prevede una partecipazione pari al 60% del capitale. A seconda di come voterà può spostare gli equilibri dell’assemblea anche se Labriola ha dalla sua l’appoggio della Cdp (secondo azionista di Tim con il 9,8%)l, di Assogestioni, di Asati (piccoli azionisti) e di importanti fondi internazionali del calibro di BlackRock, Amundi, Norges Bank e Vanguard e molti altri. Il realismo, secondo indiscrezioni dell’ultima ora, sembra ispirare le mosse di Vivendi che dopo aver a lungo contestato la vendita della rete soprattutto per il prezzo, ora sembra capire che terremotare Tim e mettersi contro l’orientamento dello stesso Governo Meloni non sarebbe una scelta saggia e finirebbe per danneggiare i suoi stessi interessei.

Di certo l’assemblea del 23 passerà alla storia di Tim.