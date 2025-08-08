Thyssenkrupp scorpora la divisione navale: Tkms verso la Borsa nel pieno del riarmo europeo

Thyssenkrupp, storico conglomerato industriale tedesco, prepara una svolta strategica: la scissione della sua divisione navale militare, Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), con l’obiettivo di quotarne una quota di minoranza in Borsa. Una decisione che arriva in un momento cruciale per l’Europa, in cui la spesa per la difesa è tornata a crescere a ritmi senza precedenti, spinta dalle tensioni geopolitiche e dal riarmo tedesco.
Gli azionisti son chiamati oggi, 8 agosto, a esprimersi sul piano. Se approvato, Tkms sbarcherà sul listino di Francoforte tra l’autunno del 2025 e l’inizio del 2026. Thyssenkrupp manterrà il 51% delle quote, conservando il controllo della divisione ma liberando valore da un business considerato da tempo poco redditizio, costoso e difficile da espandere.
Il piano Lopez: smontare il conglomerato, rafforzare la leadership
La scissione si inserisce nella strategia dell’amministratore delegato Miguel Lopez, che punta a trasformare Thyssenkrupp in una holding industriale più snella e focalizzata. “Stiamo concedendo alla società la libertà imprenditoriale di agire più rapidamente, investire in modo più strategico ed espandere la sua posizione di leadership”, ha dichiarato Lopez prima dell’assemblea degli azionisti, secondo Bloomberg.
L’obiettivo è da un lato attrarre investitori in un settore oggi considerato appetibile, dall’altro liberare Tkms dai vincoli di una gestione centralizzata che ne ha limitato lo sviluppo. In questa ottica, la quotazione servirà a dare slancio a una delle poche divisioni in grado di beneficiare del nuovo corso geopolitico europeo.
Berlino corre al riarmo: 85 miliardi già stanziati
Il contesto è quello di un’Europa che cerca di rafforzare le proprie difese dopo anni di disinvestimenti. La Germania ha già stanziato 85 miliardi di euro e punta a diventare, entro la fine del decennio, la potenza militare più forte del continente. Il disimpegno americano sotto la presidenza Trump e l’aggressività russa ai confini orientali spingono i Paesi Ue verso una maggiore autonomia strategica, anche sul piano industriale.
Tkms, leader nella costruzione di sottomarini e navi da guerra per la marina tedesca e clienti internazionali, è posizionata per trarre vantaggio da questa ondata di investimenti. E il mercato ha già fiutato l’occasione: l’interesse per gli asset difensivi è in crescita, non solo da parte dei governi ma anche degli investitori istituzionali.
Difesa europea: un mercato in fermento
La mossa di Thyssenkrupp arriva mentre l’Unione europea cerca di mettere in campo un piano da 800 miliardi di dollari per rafforzare l’industria bellica continentale. Ma tra promesse, pressioni americane (inclusi i dazi al 15% su armamenti non Usa) e tensioni globali, l’unico motore realmente acceso sembra quello tedesco. Berlino spinge, investe e coinvolge l’industria nazionale: per Tkms, la tempesta perfetta da cavalcare.
Se la quotazione andrà in porto, sarà uno dei dossier più interessanti del 2026 in ambito industriale e militare, con riflessi importanti anche sul piano geopolitico europeo. Thyssenkrupp, intanto, si prepara a lasciare il porto della stagnazione industriale per salpare verso acque più redditizie.