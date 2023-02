Sostenibilità: Hera ottiene il primo posto nel Dow Jones Sustainability Index

Per il terzo anno consecutivo l’azienda emiliana si è aggiudicata la medaglia d’oro del DJSI nel settore Multi and Water Utilities

Importante risultato per il Gruppo Hera, l’azienda multiservizi emiliana.

In occasione della pubblicazione del Sustainability Yearbook 2023, il report che riprende le analisi effettuate per accedere al Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Hera ha ottenuto la medaglia d’oro per la sostenibilità nel proprio settore (Multi and Water Utilities).

Il riconoscimento deriva dalla capacità di Hera nel tutelare le risorse e creare valore condiviso.

Terzo anno consecutivo

È il terzo anno consecutivo che la multiutility riceve la Gold Class dall’agenzia di rating ottenendo il primo posto con un punteggio di 90/100 su una media di 34/100, calcolato sui tre ambiti di analisi: Environment, Social e Governance.

Il Dow Jones Sustainability Index valuta le aziende quotate in base alle dimensioni ESG. L’ingresso nell’indice è il più alto riconoscimento per le società quotate nell’indice.

Gli altri premi ricevuti da Hera

La medaglia d’oro S&P Global Sustainability Yearbook 2023 si aggiunge ad altri recenti riconoscimenti che il Gruppo Hera ha ricevuto per le proprie politiche lavorative e la valorizzazione delle diversità, tra cui la certificazione Top Employer e l’inclusione nel Bloomberg Gender Equality Index.