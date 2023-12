Snam rileva un rigassificatore da 5 miliardi di metri cubi all’anno per 400 milioni. Verrà posta al largo di Ravenna

Il nuovo asset sarà operativo dal 2025. Venier: insieme le Fsru di Piombino e Ravenna porteranno la capacità di rigassificazione del Paese dall’attuale 25% a circa il 40% della domanda di gas naturale a livello nazionale

Snam ha concluso l’acquisto del rigassificatore galleggiante BW Singapore da Bw Lng per 367 milioni di euro destinato a Ravenna. La BW Singapore, che può operare sia come nave metaniera per il trasporto di gas naturale liquefatto, sia come Fsru (floating, storage and regasification unit), ha una capacità di stoccaggio di circa 170.000 metri cubi di Gnl e una capacità di rigassificazione di circa 5 miliardi di metri cubi all’anno, si legge in una nota congiunta. La finalizzazione dell’acquisto ha fatto seguito al signing tra Snam e Bw Lng del 6 luglio dello scorso anno.

La nuova Fsru verrò posta a 8 chilometri al largo di Ravenna

La Fsru sarà ubicata al largo delle coste di Ravenna, a circa 8 chilometri di distanza da Punta Marina, e si prevede che inizi ad operare nel corso del 2025, dopo la conclusione dell’iter autorizzativo e regolatorio e delle opere di installazione. Dopo l’infrastruttura installata al largo di Piombino e operativa dall’inizio della scorsa estate per Snam e l’Italia si apre il secondo capitolo della rigassificazione.

Venier: insieme le due Fsru porteranno capacità di rigassificazione al 40% della domanda

“Con la finalizzazione dell’acquisto della BW Singapore” dice l’Amministratore Delegato di Snam Stefano Venier, “Snam compie un altro passo importante per garantire una maggiore sicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti energetici dell’Italia, in un contesto globale sfidante e in continua evoluzione.”Insieme alla Golar Tundra, la cui messa in esercizio a Piombino è avvenuta a luglio del 2023, le due Fsru consentiranno di portare la capacità di rigassificazione complessiva del Paese dall’attuale 25% a circa il 40% della domanda di gas naturale a livello nazionale.