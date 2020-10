SixthContinent e Smartbox: scoprire l’Italia grazie all’universo online

La pandemia ha cambiato il modo di fare acquisti, dando una spinta all’e-commerce – SixthContinent è una piattaforma che offre la possibilità di acquistare prodotti sia online che nei negozi, attraverso le Shopping Card

L’Italia è una nazione visitata da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. Negli ultimi anni è diventata meta sempre più gettonata anche per gli stessi italiani, soprattutto in questo periodo post-lockdown. Un viaggio all’interno dei confini nazionali è stato considerato più sicuro in questo periodo d’incertezza. Oltre al fattore sicurezza, nella scelta della meta Italia hanno influito anche le svariate attrazioni che il nostro Paese offre: dal mare alla montagna, dal lago alle città d’arte, senza dimenticare i tour enogastronomici.

Chi ama avere più alternative può indirizzare la sua attenzione alle Smartbox, dei cofanetti regalo originali per ogni occasione (benessere, sport e svago, soggiorni e degustazioni gourmet). È possibile combinare un soggiorno nella città che più si desidera con una seduta di relax in una spa, oppure un soggiorno con degustazione di piatti.

SixthContinent è una piattaforma che permette di acquistare comodamente online delle card a dei prezzi vantaggiosi. Le Shopping Card digitali possono essere usate sia nei negozi online che in quelli fisici su moltissimi brand e tantissimi prodotti. L’utilizzo delle card è molto semplice: si può usare direttamente sul sito Smartbox e permette di accedere a più di 78mila attività entro 6 mesi dal momento della sua emissione.

Inoltre è possibile cumulare più Gift Card per il medesimo acquisto e, se necessario, pagare l’importo residuale mediante carta di credito. In più c’è la possibilità di ricevere direttamente a casa il cofanetto Smartbox, entro 48 ore dalla richiesta.

Il sistema delle shopping card è sempre più apprezzato dagli utenti, per la comodità e semplicità di utilizzo: si acquistano e utilizzano in pochi minuti e sono direttamente spendibili. Poi, gli sconti permettono di risparmiare rispetto allo shopping tradizionale, attirando anche fasce di età diverse.

Infine, l’acquisto di Shopping Card, in generale, permette di accontentare chiunque, assecondando le aspettative di ognuno.