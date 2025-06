Sinner vola ai quarti al Roland Garros 2025: travolto Rublev, ora c’è Bublik. Quando si gioca, orario e dove vedere la partita in tv

Sinner irresistibile: vince contro Rublev e vola ai quarti di finale del Roland Garros dove ad attenderlo c’è il kazako Bublik. “Felice e orgoglioso, tempesta di emozioni”, ha commentato l’azzurro. Quando si gioca, orario e dove vedere la partita in tv

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev, negli ottavi dello Slam francese. Il tennista azzurro ha dominato la gara fin dalle prime battute: il punteggio finale (6-1 6-3 6-4) racconta un match controllato da subito, con pochi errori soprattutto in avvio. Il primo set è volato via in poco più di mezz’ora, il secondo in 42 minuti. Più lungo il terzo (circa 50 minuti), durante il quale Sinner e Rublev hanno dato battaglia sul servizio. Sinner infine ha strappato il break sul 5-4 e ha chiuso in poco più di due ore.

Sinner ai quarti al Roland Garros 2025

Ora ad attendere Jannik c’è il kazako Alexander Bublik, numero 62 al mondo, che ha eliminato il numero 5, il britannico Jack Draper. Avanza anche Novak Djokovic, lunedì 2 giugno alla centesima gara a Parigi, che elimina Cameron Norrie e si prepara alla sfida contro Alexander Zverev.

Sinner-Bublik: quando si gioca e dove vedere la partita in tv

Il quarto di finale tra Sinner e Bublik si giocherà mercoledì 4 maggio non prima delle ore 20. I tifosi azzurri potranno seguire il numero uno al mondo in una delle sfide più attese dell’intera stagione tennistica. Vincere i quarti di finale, infatti, significherebbe avvicinarsi concretamente alla vittoria dello Slam francese. Il match verrà trasmesso in diretta tv sui canali di Eurosport, disponibili via satellite su Sky. Coloro che vorranno seguirlo in streaming potranno invece farlo su Dazn, Now e Discovery+, nonché sull’app Sky Go disponibile su pc, smartphone e tablet.

Sinner: cosa ha detto dopo la vittoria contro Rublev

“Sono molto felice di questa vittoria – ha detto Sinner dopo la vittoria nelle parole riportate da supertennis.tv – ci conosciamo molto bene con Andrey. Ci siamo affrontati tante volte, entrambi abbiamo provato a cambiare qualcosa nelle nostre strategie. Poi le partite al meglio dei cinque set possono cambiare velocemente. Sono davvero felice di aver chiuso in tre set”.

Sinner: “Una tempesta in me quando gioco”

“Ma non sono così tranquillo – ha poi risposto l’azzurro a una domanda sulla sua calma in campo – dentro di me quando gioco c’è una tempesta. Il tennis però è uno sport molto mentale per cui cerchi di non mostrare le tue difficoltà. Io osservo spesso i miei avversari, cerco di capire cosa stanno passando. All’inizio della mia carriera ai miei avversari quella tempesta che avevo dentro la facevo vedere di più. Ora sono contento di come sto gestendo questo tipo di situazioni”.

Sinner è entrato anche nel dettaglio della nuova posizione in risposta, con il piede sinistro più avanzato. “Abbiamo cambiato posizione in risposta prima di questo torneo. Mi dà un po’ più ritmo, mi aiuta ad andare più velocemente verso la palla, soprattutto contro la prima. Sulla seconda oggi invece preferivo stare più vicino alla riga” ha sottolineato. Infine, un pensiero per i tifosi che hanno riempito lo Chatrier: “Le sessioni serali qui sono speciali. Grazie a tutti, ci rivediamo al prossimo turno”.