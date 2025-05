Sinner spazza via Lehecka al Roland Garros 2025 e con Paolini vola agli ottavi: le partite del weekend

Jannik Sinner ha vinto oggi al Roland Garros contro il ceco Jiri Lehecka e vola agli ottavi come Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti. Le partite del weekend

Al via un weekend di grande tennis al Roland Garros, e si comincia a fare sul serio, con la distribuzione dei primi pass per l’accesso gli ottavi di finale dove approdano sia Jannik Sinner sia Jasmine Paolini.

A intascarlo tra i primi è stato Lorenzo Musetti, sceso in campo in tarda mattinata in uno “Chatrier” assolato ma costretto piuttosto dal suo avversario, Mariano Navone, a sudare più del previsto. L’argentino ha conquistato il primo set per 6-4, ma non è riuscito a reggere il ritmo e Musetti si è aggiudicato il punteggio dei successivi tre – 6-4, 6-3, 6-2 -. Alla fine, per esultare, l’italiano ha mostrato i muscoli, scoprendo il bicipite destro in segno di “forza”.

Sinner-Lehecka al Roland Garros di oggi: chi ha vinto

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. L’altoatesino, numero 1 al mondo, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di un’ora e mezza di gioco. Sinner affronterà agli ottavi Andrey Rublev, qualificato senza essere sceso in campo visto il ritiro per infortunio di Arthur Fils.

Sinner ha impiegato 94 minuti a centrare il 17esimo successo di fila in uno Slam: “Oggi ho giocato molto bene. Lehecka ha servito bene e ha fatto molti serve and volley. Avevamo giocato contro già altre volte e sapevo come muovermi. Ringrazio il pubblico per l’atmosfera. Con Rublev al prossimo turno sarà difficile, ma sono felice di essere agli ottavi”, ha detto Sinner subito dopo aver agguantato la vittoria. “Questa mattina mi sentivo bene e pronto fisicamente. Sapevo di poter partire forte, che negli Slam è molto importante. In campo mi sentivo alla grande, anche grazie alle indicazioni del mio team”, aggiunge il numero uno del mondo.

Roland Garros 2025: Paolini vola agli ottavi

Non ha fatto gesti particolari ma si è limitata ad un urlo liberatorio Jasmine Paolini, che è approdata a sua volta agli ottavi grazie a una vittoria netta per 2-0 (6-4, 6-1) sull’ucraina Yuliia Starodubtseva, ripescata come lucky loser. Si tratta del nono successo consecutivo tra Roma e Parigi per la numero 4 al mondo: “Sono soddisfatta e ringrazio il pubblico che continua a sostenermi. Qui mi sento bene a giocare, è un campo fantastico e Parigi per me è speciale”, ha commentato l’azzurra, molto applaudita dalle tribune.

Roland Garros: Gigante fuori, domenica Alcaraz contro Shelton

Finisce, poi, al terzo la favola parigina di Matteo Gigante, partito dalle qualificazioni, protagonista di un exploit con Tsitsipas ma oggi battuto dall’americano Ben Shelton, numero 13 del mondo (6-3 6- 6-4) e per la prima volta agli ottavi del Roland Garros.

Non da ultimo, anche Carlos Alcaraz approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Il campione spagnolo che, nel match serale di ieri, ha sconfitto in quattro set il 33enne bosniaco Damir Dzumhur (6-1 6-3 4-6 6-4), affronterà domenica lo statunitense Ben Shelton.

(Articolo aggiornato alle ore 16.00 del 31 maggio 2025)