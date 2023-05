Simone Inzaghi è il vero trionfatore della vittoria dell’Inter nell’euroderby di Champion. E pensare che qualcuno vorrebbe sostituirlo: pazzie del calcio

I tifosi interisti sognano i tempi di Josè Mourinho e i più anziani addirittura quelli di Helenio Herrera, il mago dell’era di Angelo Moratti in cui l’Inter faceva incetta di Coppe e di scudetti. La Champions può dare alla testa ma chi non si monta la testa e consiglia di stare con i piedi per terra è Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter di oggi e chissà se anche di domani. Il vero artefice del trionfo sul Milan che può valere la finalissima di Champions a Istanbul è proprio lui. Nell’euroderby di San Siro ha indovinato tutto: la formazione, la tattica, i cambi. E pensare che fino alla vigilia impazzavano le voci sul suo licenziamento: c’è chi vorrebbe l’ex Thiago Motta sulla sua panchina. Ma in quel caso – ha perfettamente ragione l’ex campionissimo olandese Clarence Seedorf – “servirebbero spiegazioni”. Già, spiegazioni. Ma il calcio, si sa, è bizzarro e anche un po’ crudele. Applausi e tanti auguri per Simone, trainer sobrio ed elegante.