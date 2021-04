Sentenze: Warhol, la serigrafia su Prince viola il diritto d’autore

Uno di questi giorni un redattore scrupoloso e diligente mi ha chiesto se doveva chiedere a un autore di tagliare una citazione troppo lunga per via del diritto d’autore.

«Non saprei dirti — le ho detto — ma puoi rivolgere il quesito alla Corte d’Appello per il Secondo circuito degli Stati Uniti d’America a New York che in questi giorni ha deliberato su un caso assimilabile al tuo a proposito di un’opera di Andy Warhol». Ecco la storia

Tempi ingrati per gli artisti contemporanei. Tra il furore cancellatorio di certi influenti ambienti liberal e i maniaci del diritto d’autore, dall’altra parte dello spettro politico, può veramente succedere l’impensabile. E in effetti è successo a un artista come Andy Warhol che ha cambiato il gusto moderno e lo stesso modo di concepire l’opera d’arte.

La Corte d’Appello per il Secondo circuito degli Stati Uniti d’America a New York ha stabilito che Andy Warhol, nel 1984, ha violato il copyright di Lynn Goldsmith (fotografa) appropriandosi di un suo scatto per realizzare la serie serigrafica della rockstar Prince. Ad aggravare il fatto ci si è messa la Fondazione Warhol che ha concesso il diritto di riproduzione della serigrafia al magazine “Vanity Fair” per commemorare la scomparsa del musicista. È stato questo utilizzo che ha spinto la Goldsmith a rivolgersi a un tribunale come parte lesa del diritto d’autore.

Il doppione di “Vanity Fair” che presenta, come dichiara lo stesso magazine, “a special portraitfi Vanity Fair by Andy Warhol”. È per questa riproduzione che la fotografa Lynn Goldsmith ha imbastito la causa contro la fondazione Warhol.

Nel primo giudizio il tribunale ha dato ragione alla Fondazione Wahrol. Ma in appello ha vinto la Goldsmith.

Infatti secondo la Corte d’Appello il lavoro di Warhol non era sufficientemente trasformativo della fonte per entrare nella protezione offerta dal fair use. Pertanto le istanze della Goldsmith sono legittime. Ricordiamo che il principio del fair use non esiste nella legislazione europea.

Parafrasando Picasso, Steve Jobs, che di roba trasformativa se ne intendeva parecchio, diceva con auto-compiacimento “I grandi artisti non copiano, rubano”. Però quando era Bill Gates a rubare, Jobs lo portava in tribunale. Ma Bill non era un artista, ma un mediocre copista (secondo Jobs). “L’unico problema con Microsoft — diceva Jobs — è che, semplicemente, non hanno gusto” né nel copiare, né nel rubare.

Adesso anche Warhol è stato microsoftizzato da tre giudici di New York.

Riportiamo in lingua originale il passo cruciale della sentenza della Corte d’Appello sulla serigrafia di Prince: Warhol did not create the Prince Series bytaking [prendendo] his own photograph of Prince in a similar pose as in the Goldsmith Photograph. Nor did he attempt [ha cercato] to copy merely the “idea” conveyed [trasmessa] in the Goldsmith Photograph. Rather, he produced the Prince Series works by copying the Goldsmith Photograph itself — i.e. [cioè], Goldsmith’s particular expression of that idea.

This is not to say [questo non significa] that every use of an exact reproduction constitutes a work that is substantially similar to the original [meno male!]. But here, given the degree to which Goldsmith’s work remains recognizable within [in] Warhol’s, there can be no reasonable debate that the works are substantially similar.

Pertanto: Prince Series works are not protected by fair use. … Any re-user’s work must reasonably be perceived as embodying an [inclusiva] entirely distinct artistic purpose [scopo], one that conveys [trasmette] a new meaning or message.

Una fotocopia ricolorata: Evidentemente il riutilizzo di Warhol non solo riproduce pedissequamente la fonte ma non presenta alcun elemento che trasmetta uno scopo artistico differente, un muovo significato o particolare messaggio. Sostanzialmente è una fotocopia ricolorata.

Su questa vicenda è intervenuto il critico d’arte del “New York Times”, Blake Gopnik, con un articolo al quale il quotidiano di New York ha dedicato un’intera pagina. È interessante seguire l’argomentazione di Gopnik sul tema dell’appropriazione artistica che, si può scommettere, tornerà spesso a martellare in mondo dell’arte contemporanea.