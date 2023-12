Sciopero trasporti pubblici 15 dicembre: Salvini lo riduce a 4 ore, ma i sindacati autonomi confermano lo stop di 24 ore

Il ministro dei Trasporti ha precettato di nuovo lo sciopero, ma i sindacati autonomi non intendono rispettare l’ordinanza e hanno confermato lo stop per l’intera giornata: ecco cosa succede ora

Ancora scontro tra governo e sindacati per lo sciopero dei trasporti di 24 ore proclamato per venerdì 15 dicembre 2023. La protesta era già stata indetta per fine novembre ma poi, in risposta alla precettazione del ministro dei Trasporti Matteo Salvini – che aveva ridotto la durata a 4 ore – i sindacati avevano deciso di posticiparla. Una mossa che non ha fermato il ministro, intervenuto con una nuova precettazione. Salvini sostiene che il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma non dovrebbe durare 24 ore nel periodo natalizio “perché c’è il diritto allo sciopero ma c’è anche il diritto al lavoro per 20 milioni di italiani”. Nonostante l’ordinanza, l’Unione sindacale di base (Usb) ha annunciato che disobbedirà alla riduzione imposta dal ministro, confermando lo sciopero nazionale per l’intera giornata, salvo il rispetto delle fasce di garanzia. Pronta la risposta del ministro: “Chi disubbidisce ne paga le conseguenze”.

Questa non è la prima volta che Salvini interviene per ridurre la durata di uno sciopero, scatenando controversie e proteste sindacali. Tanto che i sindacati si rivolgeranno al Tar per sospendere l’ordinanza e chiederanno un incontro urgente alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per capire se “l’aggressione al diritto di sciopero è volontà comune di tutto il governo”. Intanto vediamo chi sciopera venerdì 15 dicembre e dove.

Venerdì 15 dicembre 2023: chi sciopera?

USB Lavoro Privato, AL Cobas, CUB Trasporti, SGB, Cobas Lavoro Privato e ADL Cobas hanno indetto uno sciopero nazionale nel trasporto pubblico locale, della durata di 24 ore.

Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno proclamato lo sciopero in difesa del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, per migliorare i salari di ingresso, contrastare la spesa pubblica per appalti di qualità inferiore e lavoro sottopagato, fermare le privatizzazioni, garantire sicurezza sul lavoro e del servizio, promuovere il salario minimo e ottenere una legge sulla rappresentanza sindacale, oltre al blocco delle spese militari.

Per Al Cobas, lo sciopero è diretto contro qualsiasi limitazione al diritto di sciopero e l’abolizione di accordi sulla rappresentanza. Mirano a superare il monopolio costruito dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali, promuovere salari più alti all’ingresso, contrastare appalti e subappalti, sostenere un piano di investimenti e assunzioni nei settori di pubblica utilità, garantire sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, bloccare le spese militari e opporsi alle grandi opere speculative.

Roma, Milano e Napoli: orari e fasce di garanzia di metro, bus e tram

A Roma incroceranno le braccia sia Atac che Roma Tpl e Cotral, con fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 19.59. A Milano il servizio Atm è garantito fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. A Torino dalle 6 alle 9 e dalle 12 e alle 15. A Napoli dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Genova dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 fino alle 20.30. Infine, a Firenze la circolazione è garantita dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Confermato, per ora, lo sciopero pure a Bologna. Tper in una nota precisa che per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Cosa succede a chi disubbidisce?

Nel corso dello sciopero del 15 dicembre, è consentito uno sciopero regolare dalle 9 alle 13, purché si rispettino le fasce garantite stabilite dagli accordi locali. L’omissione nell’osservanza dell’ordinanza emessa dalle autorità comporta per l’Usb il rischio di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 della legge 146/90. Tale sanzione può variare da 2.500 a 50.000 euro al giorno, stabilite dal ministero competente.

Mentre i lavoratori che violano l’ordinanza sono passibili di sanzioni individuali, che oscillano tra 500 e 1.000 euro al giorno per ciascun dipendente.