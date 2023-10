Proteine alternative a base di insetti: dal 20 ottobre un menu dedicato al Vinificio di Roma, come “assaggio di futuro”

Una iniziativa finalizzata a promuovere proteine di alta qualità, vitamine e minerali, ma anche sinonimo di sostenibilità. Un menù dall’antipasto al dolce e snack con farina di grillo. L’Easy Mix per preparare hamburger, polpette e nuggets a base di proteine alternative e sostenibili, tra cui la farina di Buffalo Worms.

Dal 20 al 24 ottobre al Vinificio di Roma, punto di riferimento del vino naturale nella capitale, sarà possibile assaggiare uno speciale menu realizzato con proteine sostenibili a base di insetti.

L’iniziativa “Hop for the future” è promossa da Supernaturale e Small Giants, le due realtà impegnate in una nuova visione dell’alimentazione, che comincia dagli insetti. Nell’arco dei cinque giorni al Vinificio si potrà provare uno speciale menu tematico preparato ad hoc con i prodotti di Small Giants, utilizzati dall’antipasto al dolce, tra cui gli Snack con farina di grillo, i Crispy Bakes al cioccolato e il versatile Easy Mix per preparare hamburger, polpette e nuggets a base di proteine alternative e sostenibili, tra cui la farina di Buffalo Worms.

Hop for the future spiegano gli organizzatori è “una piattaforma di attivazione”, utilizzando termini cari al mondo del marketing. In altre parole, questa cinque giorni al Vinificio, sarà l’occasione per lanciare la collaborazione e presentare questa nuova visione. Le date non sono state scelte a caso, perché negli stessi giorni Roma diventa capitale del futuro, dal momento che ospita la fiera dell’innovazione Maker Faire (dal 20 al 22 ottobre), dove Small Giants e Supernaturale saranno presenti. “Riconosciamo che la transizione verso una dieta a base di insetti può sembrare un salto audace – dicono gli organizzatori – ma siamo qui per dimostrare che questo salto è non solo necessario ma anche delizioso!”.

Hop for the future è un progetto più ampio, finalizzato alla promozione e valorizzazione delle proteine edibili da insetti e quello al Vinificio è solo il primo appuntamento di un avvicinamento al consumo di questo tipo di cibi.

Obiettivo dichiarato: “Trasformare la nostra prospettiva sull’alimentazione, contribuendo ad affrontare una delle sfide più pressanti del nostro tempo: nutrire la crescente popolazione mondiale in un regime di asimmetrico e iniquo accesso alle risorse del pianeta”. Gli insetti aggiungono gli organizzatori: “Hanno un ruolo fondamentale nell’ecosistema, ma sono anche una risorsa alimentare abbondante e dalle caratteristiche eccezionali: sono una fonte ricca di proteine di alta qualità, vitamine e minerali, ma anche sinonimo di sostenibilità. Il loro ciclo di vita è molto più efficiente rispetto a molte altre fonti di proteine tradizionali e richiedono meno acqua, terra e risorse per prosperare”.

In sintesi, “sostenere gli insetti come fonte di proteine è un passo importante verso il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo”. Con queste attività di diffusione della consapevolezza: “Vogliamo creare una comunità globale di sostenitori che si uniscano a noi nel nostro viaggio verso il futuro” specificano gli organizzatori.

Small Giants è una start-up nata a Londra in tempo di Covid, dall’idea di tre amici (Edoardo Imparato, Francesco Majno e Andrea Di Nardo) di commercializzare snack e sostituti della carne a base di farina di insetti. Il progetto è esploso dopo la pandemia, in seguito a due eventi: uno è un crowdfunding di grande successo (600mila euro raccolti), l’altro è il regolamento della Commissione Europea del gennaio 2023 che ha dato il via libera alla commercializzazione in Italia della farina di insetti.

Supernaturale è un’azienda fondata su competenze trasversali, di consulenza ambientale e di marketing per accompagnare operatori in transizioni green e globali; importazione, distribuzione e co-progettazione di prodotti etici e sostenibili; rete di ChangeMakers; società di produzione in-house.