Pinfinarina, la prima auto elettrica e autonoma è come un salotto

La concept car si chiama Teorema e per la prima volta è sviluppata interamente in virtuale, senza prototipi fisici. E’ una perla tecnologica, con realtà aumentata, superfici e vetri intelligenti e i sedili di Poltrona Frau

Non solo non servirà mettersi al volante, ma ci si entrerà come nel salotto di casa. La nuova automobile 100% elettrica e 100% a guida autonoma concepita da Pininfarina si chiama Teorema e per la prima volta, causa Covid che avrebbe rallentato il normale iter progettuale, è stata disegnata dai team di design di Cambiano e di Shanghai interamente in virtuale, senza prototipi in scala, grazie alle tecnologie VR. Teorema si presenta come una vera e propria rivoluzione concettuale della mobilità, all’insegna dell’esperienza e della comodità. Infatti, come entrando in un salotto, l’ingresso nell’auto futuristica avviene semplicemente camminando al suo interno poiché la parte posteriore si apre e il tetto si muove verso l’alto e in avanti, lasciando spazio ad un pavimento responsivo che si illumina guidando i passeggeri ai loro posti. Lo spazio centrale è modulare e si mostra simile ad un ambiente domestico, consentendo lo svolgimento di azioni, momenti ed esperienze diverse, mentre il retro, più privato, offre ai passeggeri la possibilità di isolarsi, riposare o dormire.

Non c’è però solo il pavimento responsivo, ma tutte le superfici e i vetri sono intelligenti, grazie alla partnership con Continental Engineering Services: i pulsanti a comparsa sono nascosti sotto le superfici interne dell’auto ed emergono solo quando una persona ci passa sopra con la mano, mentre l’utilizzo di Vetri Smart nella parte posteriore della vettura permette ai passeggeri di godere della propria privacy e di regolare la luce che filtra dall’esterno. CES è solo uno degli importanti partner tecnologici del nuovo progetto. Gli altri sono WayRay per la Vera Realtà Aumentata, Poltrona Frau per i sedili, che possono trasformarsi anche in panche o lettini, e BENTELER per il rolling chassis, che consente all’auto di ottenere spazi più ampi al suo interno e al tempo stesso di mantenere un’altezza totale relativamente contenuta.

“Pininfarina – commenta Kevin Rice, Chief Creative Officer di Pininfarina – guarda da sempre al futuro, utilizzando le concept car come strumento di innovazione per tracciare la direzione nell’industria automobilistica e introdurre nuove visioni in termini di usabilità e tecnologia. Teorema, in particolare, vuole restituire alle persone i piaceri dell’auto, di guida e di viaggio, senza le frustrazioni legate all’aumento del traffico e ad altri inconvenienti, ma integrando l’intelligenza artificiale, il 5G e le più recenti tecnologie per condurre i passeggeri verso nuove incredibili esperienze di viaggio.”