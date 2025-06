Opas Banca Ifis-Illimity: rilancio last minute con premio cash extra del 5% se l’adesione vola oltre il 90%

A tre giorni dalla scadenza dell’offerta, Banca Ifis rilancia con un bonus in contanti dello 0,1775 euro per azione Illimity, pari al 5% del corrispettivo base, se verrà superata la soglia del 90% del capitale

Ultima chiamata (con rilancio) per l’Opas di Banca Ifis su Illimity. A tre giorni dalla scadenza dell’offerta (venerdì 27 giugno), l’istituto guidato da Frederik Geertman mette sul piatto un incentivo extra per spingere le adesioni: un premio in denaro pari al 5% del corrispettivo base, ovvero 0,1775 euro per ogni azione Illimity conferita, a condizione che venga superata la soglia del 90% del capitale.

L’obiettivo è convincere gli azionisti ancora indecisi e spingere le adesioni, ferme al momento al 25,7%. Se il traguardo sarà raggiunto – scrive Milano Finanza – il valore complessivo dell’operazione (al netto del dividendo da 0,92 euro distribuito da Banca Ifis lo scorso maggio) salirà a circa 313 milioni di euro.

Opas Banca Ifis-Illimity: nuova offerta con premio maggiorato per chi aderisce

Secondo il nuovo schema, ogni azionista Illimity che aderirà riceverà per ogni azione Illimity 0,10 azioni Banca Ifis e una quota in contanti: 1,5 euro se non verrà raggiunto il 90%, 1,68 euro se la soglia sarà superata.

In pratica, chi aderisce potrebbe portare a casa 3,728 euro per azione Illimity, calcolati sulla base del prezzo rettificato di Banca Ifis del 7 gennaio (21,366 euro). Il tutto con un premio dell’11,1% rispetto alla quotazione di riferimento.

Il delisting è l’obiettivo, ma Passera non molla

Il fine ultimo dell’operazione è chiaro: ottenere il delisting di Illimity e avviare senza ostacoli l’integrazione tra le due realtà bancarie, come previsto nel documento d’offerta. In assenza del 90%, la fusione rimane tecnicamente possibile, ma risulterebbe più complessa e costosa.

L’offerta si scontra tuttavia con l’opposizione di un gruppo di azionisti, guidati dal fondatore di Illimity Corrado Passera, che ha promosso un accordo di consultazione contrario all’operazione. Di conseguenza, Banca Ifis ha alzato la soglia minima di efficacia dal 45% al 60%: se non verrà raggiunta, l’Opas decadrà.

Nonostante le resistenze, il mercato sembra reagire positivamente alla strategia dell’offerente: l’incremento del premio ha rafforzato l’attrattività dell’offerta, segno che la partita è ancora aperta e potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo giorno.