Opa Generali su Cattolica: si parte, tutte le informazioni

È partita il 4 ottobre l’offerta pubblica totalitaria del Leone su Cattolica Assicurazioni – Il prezzo offerto è di 6,75 euro per azione, si spegne la speculazione sul titolo Cattolica – Ecco tutto ciò che c’è da sapere

È partita oggi, lunedì 4 settembre, l’opa totalitaria di Generali su Cattolica Assicurazioni. L’offerta pubblica punta al delisting della società e si concluderà il 29 ottobre.

Generali ha proposto 6,75 euro per azione. Il titolo Cattolica viaggia oggi poco sotto la parità a 7,02 euro dopo che nelle scorse settimane aveva anche toccato 7,2 euro, spinto al rialzo da una scommessa: il mercato pensava infatti che Generali potesse ritoccare all’insù il prezzo.

La scorsa settimana il consiglio di amministrazione di Cattolica ha però spento gli ardori degli investitori. Sulla base delle perizie di advisor indipendenti, il cda ha infatti dichiarato congruo il prezzo offerto da Generali, contribuendo così a spegnere le speculazioni su un possibile rialzo del prezzo da parte del Leone. Parallelamente il board ha dato il via libera alla cessione in Opa del pacchetto di azioni proprie derivante dal recesso del 2020, pari a una quota del 12,3%.

Sempre la scorsa settimana, Generali ha fatto sapere che intende in ogni caso procedere al delisting di Cattolica, sempre che sia raggiunta la soglia del 50,1% del capitale. In particolare, come si legge nel prospetto informativo, nel caso non raggiunga il 90% del capitale, Generali “non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni”. Se invece arriverà a una quota pari almeno al 66,67% del capitale, il Leone sarà in grado di esprimere nell’assemblea straordinaria un numero di voti sufficiente ad approvare la fusione. Infine, se arriverà al 50% +1 del capitale, “qualora sia perseguita la fusione, la partecipazione detenuta dell’offerente non assicurerebbe per certo, ma potrebbe consentire, all’offerente di esprimere nell’assemblea straordinaria dell’emittente un numero di voti sufficiente ad approvare la fusione”, si legge nella nota.