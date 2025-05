Nuovo Papa oggi: dal conclave fumata bianca. I cardinali hanno scelto il successore di Francesco

Fumata bianca dal conclave, oggi il nuovo Papa dopo la scomparsa di Francesco. I cardinali hanno scelto il 267esimo pontefice della storia

Fumata bianca dal conclave, l’attesa è finita: oggi il nuovo Papa. Alla terza sessione di scrutini, i cardinali elettori hanno eletto il 267esimo pontefice della storia, dopo la scomparsa di di Francesco avvenuta il 21 aprile scorso. Ora, distolto lo sguardo dal camino della Cappella Sistina, gli occhi del mondo si volgono alla Loggia delle Benedizioni, a quei drappi rossi appesi al balcone centrale della Basilica di San Pietro.

Nuovo Papa oggi: dal conclave fumata bianca

Poco prima delle 16, infatti, i 133 cardinali avevano raggiunto la Cappella Sistina per procedere con il voto. Al termine del pranzo, infatti, i porporati si erano recati nella Cappella Paolina per il tradizionale momento di preghiera prima di fare il loro ingresso in Sistina. Qui, nel pomeriggio, la votazione che ha portato alla fumata bianca, dopo le due precedenti fumate nere.

A questo punto, al decano del collegio cardinalizio il compito di rivolgersi al prescelto per chiedergli, in latino: “Accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice?”. E poi: “Con quale nome vuoi essere chiamato?”. La scelta viene quindi annunciata dal balcone centrale di San Pietro, con la celebre formula: “Habemus papam“.

Nuovo Papa: quale eredità raccoglie

E ora c’è tutto un calendario di impegni che incombe e attende il nuovo Papa. Si tratta di un’agenda fittissima di scadenze su cui il neo-eletto Pontefice sarà chiamato a pronunciarsi fin dai giorni immediatamente successivi l’ascesa al soglio di Pietro.