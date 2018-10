Nuove app, Squidd si rinnova: imparare l’inglese leggendo le notizie

Per gli utilizzatori dell’aggregatore di notizie diventa disponibile una nuova funzionalità: ora si può anche imparare l’inglese. L’applicazione è completamente gratuita e consente di scegliere gli argomenti per cui si vuole rimanere aggiornati, dalla tecnologia al cibo, dal viaggio alla salute, dalla moda all’economia e svolgere poi esercizi per migliorare la conoscenza della lingua

Essere in metro per andare a lavoro, o in viaggio in treno o in pullman con ore e ore da occupare oppure ancora in coda alle chilometriche file degli uffici pubblici è già sinonimo di una attività impegnativa. Ma se a questi ingredienti aggiungiamo un cellulare, una app e la possibilità di tenersi aggiornati imparando l’inglese, una intensa mattinata di agonia e attese può tradursi in una istruttiva e divertente manciata di minuti di studio.

È questo il senso di Squid app, aggregatore delle notizie più interessanti provenienti da autorevoli testate online, che dallo scorso 24 settembre ha lanciato una nuova funzionalità per l’apprendimento della lingua inglese – Learning English. L’applicazione è completamente gratuita e amata soprattutto dai Millennials: una volta scaricata si scelgono gli argomenti che più interessano e per cui si vuole rimanere aggiornati, dalla tecnologia al cibo, dal viaggio alla salute, dalla moda all’economia. Si clicca su uno degli articoli disponibili, se ne legge il testo e alla fine si svolgono gli esercizi interattivi di lessico e comprensione scritta.

Per accedere agli articoli con gli esercizi, l’utente dovrà solo aggiungere “Learning English” alla sua lista di categorie preferite su Squid app. Squid Learning English permette all’utente di tenersi aggiornato con le notizie più recenti e sviluppare nuove competenze linguistiche, feedback istantaneo dei risultati ottenuti e sullo sfondo un design accattivante.

La nuova funzionalità fa parte di un programma educativo guidato da un team di linguisti e operativo da ottobre 2017. L’app è stata infatti lanciata da 6 giovani di diverse nazionalità, tra cui la 32enne italiana Giulia Ranuzzi de Bianchi. L’obiettivo era quello di sviluppare uno strumento di insegnamento della lingua inglese interno all’app e che si basasse sul metodo conosciuto come ‘language immersion’, cioè la totale immersione dell’utente nella cultura inglese e ritenuto uno dei metodi più efficaci per l’apprendimento di una lingua straniera.

Squid, che è disponibile in Italia, Austria, Germania, Spagna, Olanda, Polonia, Russia e Gran Bretagna, ha già iniziato a fare concorrenza ai più famosi aggregatori come Flipboard, News Republic e Feedly, avendo raggiunto il milione di download già lo scorso aprile.

I finanziamenti sono arrivati inizialmente dal governo e da un importante editore svedese, nazione di uno dei co-fondatori, e da una delle maggiori società di produzione televisiva d’Europa, Zodiak.

“È risaputo che quando leggi un argomento che ti interessa veramente, impari con piacere e molto più velocemente”, dice Johan Othelius, fondatore e CEO dell’app. Imparare l’inglese, rimanendo aggiornati è l’obiettivo principale dei servizi offerti da Squid.