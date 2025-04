National Gallery di Londra: concorso per dormire in un letto dentro il museo e poter ammirare i più grandi dipinti del mondo

La National Gallery lancia un’estrazione a premi per trovare il primo membro del pubblico ad entrare nella Sainsbury Wing, dopo la chiusura di due anni, e a vivere il più grande allestimento dell’intera collezione: C C Land: The Wonder of Art

Da venerdì 9 maggio, per la prima volta in assoluto, una persona fortunata potrà dormire alla National Gallery, in un letto con vista alla collezione museale, prima della sua completa riapertura al pubblico in occasione del 200° anniversario.



Per la prima volta in una galleria d’arte britannica, dalle 9:00 di lunedì 7 aprile 2025, chiunque abbia più di 18 anni e si iscriva alla newsletter della Galleria National Gallery di Londra parteciperà a un’estrazione per la possibilità di dormire in un letto decorato da Marks & Spencer. Il letto sarà sul “ponte” che collega la Sainsbury Wing, recentemente ristrutturata, al resto della Galleria.

Vista guidata e privata e una cena al ristorante “Locatelli”

Il fortunato vincitore inoltre, avrà diritto di una visita guidata privata e anche gustare una cena per due al Locatelli, il ristorante della National Gallery, che sarà presto inaugurato dallo chef stellato Giorgio Locatelli, in collaborazione con Searcy’s. Durante il percorso espositivo, ammirerà oltre 1.000 opere d’arte che ripercorrono l’evoluzione della pittura nella tradizione dell’Europa occidentale dal XIII al XX secolo, da capolavori iconici a dipinti mai visti prima nella National Gallery. Il riallestimento, curato con cura, permetterà loro non solo di vedere i loro dipinti preferiti tornare alle pareti, ma anche di vederli inseriti nel contesto storico, del collezionismo nazionale e della situazione attuale. Una vera opportunità per vedere il quadro generale e vivere la meraviglia dell’arte. Al risveglio, sabato 10 maggio, il vincitore potrà gustare un cesto per la colazione prima di poter esplorare la Galleria in tutta tranquillità, in vista dell’apertura al pubblico dell’Ala Sainsbury alle ore 10:00.

Modalità del concorso, come partecipare

Il concorso è aperto (vedi prima iscrizione alla newletter) fino alle 18:00 di lunedì 28 aprile, dopodiché verrà estratto a sorte un fortunato vincitore. I visitatori potranno ammirare l’allestimento completo a partire dal 10 maggio 2025, in concomitanza con l’apertura al pubblico dell’Ala Sainsbury, dopo oltre due anni di lavori di ristrutturazione, che rimodelleranno la National Gallery per il suo terzo secolo di vita e per la prossima generazione di visitatori.