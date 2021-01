Musk, Bezos, Italia: Borsa e Etf scommettono sullo spazio

Dalla costellazione Starlink di Elon Musk ai piani di Bezos e Branson ai nuovi Fondi e Edf di settore: lo spazio attira sempre più gli investitori. Con ottime possibilità per l’industria Made in Italy

Elon Musk ormai ci guarda dallo spazio. Un Falcon 9 di Space X, arrivato al suo ottavo volo, ha lanciato la scorsa settimana nello spazio dalla rampa di lancio del Kennedy Space Center in Florida un numero record di 143 satelliti, fra cui 10 della società di telecomunicazioni Starlink creata dallo stesso creatore di Tesla. Starlink è il nome di una costellazione di mini-satelliti collocati in Orbita Terrestre Bassa (LEO, a circa 400 chilometri di distanza dalla superficie terrestre) per l’accesso a Internet satellitare a banda larga e bassa latenza. A regime, la costellazione Starlink dovrebbe essere composta da circa 12 mila mini-satelliti, capaci così di garantire a tutti l’accesso ad Internet a banda larga ovunque ci si trovi a vivere.

E’ un progetto faraonico che richiederà, per stabilire una connessione stabile e veloce, l’impiego di 12 mila satelliti. Ma nessun numero sembra spaventare Musk che, sembra, già sta facendo rotta anche sull’Italia. Da una visura camerale risulta infatti che Starlink, sede europea principale in Olanda, già sta facendo le pratiche per fornire “servizi e/o reti di comunicazione elettronica via satellite, compresa internet”.

Musk non è certo solo nella sua passione per lo spazio. Sia Jeff Bezos,alla testa di Blue Origin, che Richard Branson con Virgin Galactic hanno contribuito negli ultimi anni a fare del settore aerospaziale uno dei principali settori di investimento, soprattutto grazie ai progetti rivolti al turismo spaziale ed alle esplorazioni oltre allo sviluppo di business che, passata la fase eroica, possano dare profitti. Un segnale eloquente in tal senso è stato il varo ad inizio gennaio dell’Etf Space, proposto da Ark, la società di gestione dei fondi promossa da Catie Woods, un mito della new economy, fedele alleata di Musk fin dal decollo di Tesla, che può vantare performances a tripla cifra in diversi settori della tecnologia.

La sola notizia del varo del fondo a metà gennaio è stata salutata dal balzo del 7,7% a Milano del titolo Avio, ma reazioni analoghe si sono registrate su Ohb a Francoforte o su diversi titoli e Spac presenti sulla piazza americana. La sensazione è che diversi investitori, alla costante ricerca della next Big Thing, siano convinti che lo Spazio sia ormai maturo per dare soddisfazioni agli investitori. E in campo c’è anche l’industria italiana che, da Leonardo a Thales Alenia, vanta una lunga tradizione nelle attività spaziali: tra le prime nazioni al mondo a lanciare ed operare in orbita satelliti, l’Italia figura tra i membri fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea, di cui è oggi terzo paese contributore.

L’obiettivo di sostenere e potenziare la space economy italiana è ora affidato anche a Primo Space, il fondo di investimento promosso da Primomiglio Sgr insieme alle istituzioni finanziarie dell’Unione europea, e destinato a supportare le aziende tecnologiche italiane che lavorano nel settore spaziale con l’obiettivo di raggiungere 25-26 partecipazioni in portafoglio.