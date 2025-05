Mps-Mediobanca: i grandi fondi, soci di entrambe le banche, si spaccano sull’Ops di Siena: chi dice sì e chi dice no

Dai verbali dell’assemblea del 17 aprile che ha approvato l’aumento di capitale a servizio dell’offerta di Mps su Mediobanca emerge che i grandi azionisti internazionali si sono divisi sull’operazione

L’offerta di Montepaschi su Mediobanca, attualmente a sconto del 15%, divide i grandi fondi azionisti. Lo rivela Milano Finanza, che ha consultato i verbali dell’ assemblea che lo scorso 17 aprile a Siena ha dato il via libera all’aumento di capitale al servizio dell’operazione.

Tra i contrari spicca in particolare BlackRock, azionista di Mps con lo 0,3% del capitale, ma anche di Mediobanca con una quota del 3,5%.

Mps-Mediobanca: chi ha votato contro l’ops

Tra i grandi fondi, a votare contro l’ops, oltre a BlackRock figurano anche i fondi di Dimensional (che detiene anche lo 0,44% di Piazzetta Cuccia), Ubs (0,42% della merchant), Bnp Paribas (0,22%), State Street (0,28%) Hsbc e Goldman Sachs. Tutti nomi presenti nel capitale di entrambe le banche.

No anche da parte di Santander, Lazard Asset Management, Two Sigma Investments, Deka Investment e Morgan Stanley, mentre la maggior parte dei fondi di Jp Morgan (che ha lo 0,26% di Mediobanca) si sono astenuti. Voto contrario anche da alcuni veicoli di Generali (come Generali Smart Funds e Generali Investments) e di Alleanza.

Mps-Mediobanca: chi ha detto Sì

L’operazione è stata invece sostenuta in massa dai grandi soci italiani. Nella pattuglia dei Sì figurano infatti il Mef (11,7% del capitale di Mps), Francesco Gaetano Caltagirone (9,7%) e Delfin. “La holding della famiglia Del Vecchio, non compare direttamente in assemblea ma è plausibile abbia dato la delega sul suo 9,87% alla società di raccolta dei voti Computershare, che a Siena si è presentata con il 19%”, fa sapere Milano Finanza.

Tra i soci favorevoli all’offerta ci sono anche le fondazioni: Cariplo (0,4%), Compagnia di San Paolo (0,4%), Fondazione Mps (0,4%), Cr Cuneo (0,1%), Cr Lucca (0,1%). Guardando invece agli istituzionali, spiccano i Sì di Algebris, Vanguard, Pimco, Fidelity, Amundi, Norges Bank, l’hedge fund Marshall Wace e il gruppo francese Axa. Alcuni di essi, come Vanguard sono soci anche di Mediobanca. Tra gli italiani spuntano anche due veicoli di Mediolanum (socio anche di Piazzetta Cuccia con il 4,5% del capitale), vale a dire Best brands european small cap equity e Best brands financial income strategy.

Sul fronte del sì ci sono anche diversi fondi di Eurizon, anche se il ceo del gruppo Intesa Sanpaolo Carlo Messina si è ripetutamente chiamato fuori dal risiko in corso.