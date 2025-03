“Maresìa, il profumo del mare” è il primo romanzo e forse l’unico di Marco Magrini: giovedì 6 la presentazione a Firenze

Viene presentato oggi pomeriggio al Salone anticulturale di Firenze il primo e forse unico romanzo di Marco Magrini, giornalista eclettico e molto creativo che si intitola “Maresia. Il profumo del mare”, la cui presentazione sarà accompagnata dalle musiche del libro

“Maresìa, il profumo del mare” è il primo romanzo di Marco Magrini, fiorentino doc, giornalista eclettico e molto creativo. Il libro, 287 pagine, edito da magrini.net, è acquistabile come ebook o come libro di carta nella libreria online di Amazon. Secondo l’autore, che oggi vive abitualmente nell’amata Lisbona, sarà anche il suo unico romanzo perché i suoi interessi spaziano altrove. Non è detto che succeda, ma se avvenisse sarebbe un peccato perché Marco ha una penna felice e il suo romanzo è intrigante e pieno di sorprese e, se non fosse lungo quasi 300 pagine, si leggerebbe tutto d’un fiato. Marco è stato un giornalista economico eccellente e per 24 anni ha lavorato al Sole 24 Ore. Quando ha smesso ha coltivato interessi scientifici, tiene una rubrica sulla crisi climatica sul Geographical Magazine e ha scritto due libri di successo come “Cervello. Manuale dell’utente“, edito da Giunti e tradotti in 10 lingue, e “Cervelli Menti Algoritmi” con Tomaso Poggio, fisico e informatico italiano che insegna al MIT di Boston.

Maresìa ha una trama affascinante che tiene il lettore con il fiato sospeso fino all’ultimo. Racconta la storia di un figlio, lo scienziato bolognese Claudio Pinto, che va alla ricerca del padre nato a Lisbona e scomparso quando lui aveva quattro anni. Quando la vita lo mette per caso sulle sue tracce, Claudio si lascia trascinare in una girandola di imprevisti attraverso cinque Paesi lusofoni, tutti bagnati dall’Oceano Atlantico e che l’autore racconta con dovizia di particolari avendoli visitati di persona. Si parte da Lisbona per poi arrivare a Mindelo a Capo Verde, poi a Ilha da Gigola, Rio, in Brasile fino a Sao Tomè a Sao Tomè e Principe per finire a Bissau nella Guinea Bissau. Il viaggio è lungo a vario ma non ci annoia mai, anche perché c’è una delicata storia sentimentale che anima le pagine del romanzo. Attraverso i cinque Paesi si scopre quello che fu l’impero coloniale portoghese e quel che ne è della famiglia di Claudio.

Il resto Marco Magrini lo racconterà giovedì 6 marzo alle 18.30 a Firenze, all’Antisalotto culturale di via della Fornace 9, in occasione della presentazione del romanzo che sarà accompagnata alle musiche del libro, altra grande passione dell’autore.