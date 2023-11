Maltempo in Italia: allerta meteo rossa, arancione e gialla per sabato 4 novembre. Ecco le regioni a rischio

Nessuna tregua dal maltempo: un’altra intensa perturbazione attraverserà l’Italia nel primo weekend di novembre. Ma quanto durerà?

L’Italia è ancora nella morsa stretta del maltempo. Dopo i temporali di ieri – che hanno letteralmente flagellato la Toscana, con esondazioni di fiumi e torrenti, vittime e dispersi – anche oggi la Protezione civile ha diramato allerte meteo rosse, arancioni e gialle su gran parte delle regioni centro-settentrionali. È in arrivo, infatti, una nuova perturbazione: occhi puntati soprattutto sul Veneto. Pioggia prevista anche su Calabria, Campania, Basilicata e Sicilia.

Allerta meteo per sabato 4 novembre: ecco dove

A causa di temporali, venti forti e un deciso calo delle temperature, anche per oggi, sabato 4 novembre la Protezione Civile ha emesso l’allerta rossa per rischio idraulico su parte del Veneto. Allerta arancione sulla Lombardia, parte di Liguria, Emilia-Romagna e quella gialla su parte di Toscana, Emilia-Romagna Veneto, Liguria e Lombardia, Sardegna, Puglia, Basilicata e sulla provincia autonoma di Trento, Campania, Calabria e Sicilia.

Quanto durerà il maltempo?

Per questo weekend le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. Sarà un fine settimana di forte maltempo praticamente in tutto il Nord, con altri temporali che interesseranno tutte le regioni, dando vita a fenomeni anche piuttosto violenti. Piogge, rovesci e temporali anche al Centro (Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise). Ancora bello al Sud, seppur con un calo delle temperature. Domenica 5 novembre invece ci sarà un lieve miglioramento nel pomeriggio, ma si profila una giornata all’insegna del vento soprattutto in Sardegna, sulle regioni peninsulari e sui mari, con un elevato rischio di mareggiate sulle coste più esposte. E poi? Secondo gli esperti lunedì 6 novembre ci sarà una breve tregua, ma già da martedì 7 arriverà l’ennesima perturbazione dal Nord Africa, con temporali al Centro, su Campania e Sardegna. Insomma, torneranno le piogge e i temporali, le temperature si abbasseranno notevolmente in tutta il Paese.