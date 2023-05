Maltempo in Emilia Romagna: morti e dispersi, 5mila persone evacuate. Treni e viabilità in tilt

Sempre più grave la situazione in Emilia Romagna colpita dal Maltempo, Ci sono vittime, 14 fiumi esondati. Crolla il ponte della Motta, L’A14 nel tratto romagnolo non è percorribile.

Continua a piovere nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dal maltempo a partire da martedì. E purtroppo il bilancio continua ad aggravarsi: al momento sono tre le vittime accertate e 4 le persone che risultano disperse. Sono invece oltre 5mila i cittadini evacuati. Problemi alla viabilità, mentre sulla linea ferroviaria è stata sospesa la circolazione sull’Adriatica e si registrano rallentamenti e cancellazioni anche in altre tratte del centro Italia.

Maltempo Emilia Romagna: morti e dispersi

Sono tre le vittime finora accertate: un uomo di Forlì è morto annegato nella sua abitazione, al piano terra della casa di via Firenze, in aperta campagna, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori. La seconda vittima è un uomo di 70 anni, è morto a causa dell’esondazione del fiume Savio a Ronta di Cesena e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla regione da ieri. Risulta inoltre dispersa la moglie. Si tratta – secondo quanto rivela l’Ansa – di una coppia di imprenditori agricoli. Questa mattina, sulla spiaggia di Cesenatico è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna tedesca. Non si esclude che possa essere stato trascinato lì dalla furia delle acque.

Ma il tragico bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente. Nel ravennate, tra Solarolo e Castel Bolognese, è stata individuata una macchina con una persona deceduta all’interno. Lo conferma a Castrese De Rosa, prefetto di Ravenna. “Il corpo non è stato ancora recuperato perché l’auto è completamente sommersa”, spiega il prefetto. Oltre alla signora di Ronta di Cesena ci sarebbero inoltre altri 3 dispersi, tutti nella provincia nella provincia di Forlì-Cesena.

A Castrocaro Terme (Forli-Cesena) l’equipaggio dell’elicottero Drago VF150 del reparto volo di Bologna ha recuperato una famiglia, con due bambine piccole, che era rimasta bloccata per un allagamento nella propria abitazione.

Crolla il ponte della Motta

A seguito della rottura dell’Idice e della grande pressione alla quale è stato sottoposto durante la notte ha ceduto il ponte della Motta, che collega appunto la Motta-Budrio con San Martino in Argine, nel Bolognese. “Non avvicinatevi per nessun motivo – avvertono i vigili del fuoco – nei pressi della zona coinvolta in quanto sembra essere coinvolta anche una condotta del gas”.

Nel frattempo, a Bologna, dopo il Ravone è esondato anche il canale Navile, in zona Corticella. Lo segnala il comune, invitando i cittadini a “prestare attenzione”. In totale sono 14 i fiumi esondati.

Il ministro Musumeci: “5mila persone evacuate”

“Tutto quello che andava fatto è stato fatto, 6 colonne mobili regionali sono presenti in Emilia Romagna, circa 5 mila sono le persone evacuate alcune per prevenzione altre per evacuazione coatta altre volontaria. Ma potrebbero anche essere di più – ha spiegato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci a Radio 24 – Siamo pronti a intervenire come governo. Già abbiamo deliberato 10 milioni per le prime spese e le prime urgenze. Poi va fatta una ricognizione attenta sugli argini da ricostruire e il sistema idraulico da modificare”.

Con gommoni, mezzi anfibi, elicotteri e ogni mezzo necessario per assistere la popolazione colpita dal #maltempo. Situazione molto complessa in #EmiliaRomagna. Massima cautela per i cittadini coinvolti e per i soccorritori sul campo#17maggio h9

📸Anpas Misericordie SWRTT Difesa pic.twitter.com/tySvSBQdro — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) May 17, 2023

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è in partenza per le zone colpite dal maltempo. Sorvolerà le aree alluvionate a bordo di un elicottero dei vigili del fuoco. Andrà quindi al Centro di coordinamento della Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna e infine in prefettura.

Treni in tilt, viabilità compromessa

Autostrade, tramite Isoradio, ha fatto l’appello a non passare sulla A14 nel tratto romagnolo e in generale “Non muovetevi”. L’autostrada rimane aperta per i mezzi di soccorso ma la richiesta è di non transitare se non per urgenze; a Faenza l’acqua è entrata sulle corsie dell’autostrada. su disposizione della Prefettura di Forlì Cesena, Anas ha temporaneamente vietato il transito ai mezzi pesanti sulla strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) tra Sansepolcro (AR) e Ravenna. I mezzi pesanti sulla E45 in direzione nord sono deviati con uscita obbligatoria a Sansepolcro e prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo/A1. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine.

“È complessa la viabilità, con molte strade allagate, gli spostamenti sono difficili se non con mezzi attrezzati, ci sono problemi anche sulla viabilità nazionale, si consiglia di evitare alcune arterie e sono sconsigliati i movimenti da sud. C’è l’interruzione dei servizi ferroviari regionali e tutta la tratta adriatica deviata sulla tirrenica; l’invito è adottare misure di massima cautela, l’emergenza non è assolutamente finita, bisogna ascoltare le indicazioni, le operazioni di soccorso possono essere complesse e mettere a rischio i soccorritori”. Così il vice capo Dipartimento Protezione Civile Titti Postiglione a Rai News.

Problemi anche sui treni. È stata sospesa la circolazione sull’Adriatica, mentre si registrano rallentamenti e cancellazioni anche in altre tratte del centro Italia. Rfi fa sapere che Rfi: “In relazione all’aggravarsi delle condizioni meteo in atto nella regione Emilia Romagna, la circolazione dei treni è fortemente perturbata con rallentamenti e possibili riduzioni dell’offerta commerciale del segmento AV e riprogrammazione dell’offerta commerciale per il segmento regionale”. La circolazione è dunque “sospesa sulle linee Bologna – Rimini, Ferrara – Rimini, Bacino di Ravenna, Porrettana”.

Trenitalia comunica invece che “La circolazione permane sospesa tra Bologna e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo e ora anche tra Bologna e Sasso Marconi. Il traffico ferroviario permane rallentato tra Rimini e Senigallia”. Rallentamenti anche sulla linea convenzionale sulla linea AV Bologna – Firenze.