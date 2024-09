Macron prepara un colpo di scena per il Governo: prende quota come premier ilt ecnico Thierry Beaudet

Macron sta preparando una grossa sorpresa per la guida del governo francese: il nuovo premier potrebbe essere un tecnico vicino alla CFDT, il sindacato riformista e cattolico, che si sarebbe detto disposto a ricevere il mandato di premier

Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ci ha abituato al colpi di scena ma la sorpresa che sta immaginando per Matignon, cioè per la guida del nuovo Governo, è clamorosa. I giochi non sono ancora chiusi ma Macron sta pensando di affidare il mandato di premier non a Bernard Cazeneuve, come era parso fino a ieri sera, ma a un tecnico, molto vicino alla CFDT, il sindacato riformista e cattolico, Thierry Beaudet, 62 anni, attualmente Presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale (Cise). Lo scopo di Macron è quello di spoliticizzare la nomina del primo ministro affidandosi a un tecnico di spiccata competenza e sensibilità sociale che può forse favorire la raccolta del consenso del centro macroniano, dei repubblicani ma anche di almeno una parte dei socialisti, che avrebbero viceversa avuto difficoltà ad appoggiare una figura politicamente rilevante come quella dell’ex premier Bernard Cazeneuve, oggi socialista indipendente, ma in passato primo ministro sotto la Presidenza di Francois Hollande.

Nei colloqui del fine settimana, Beaudet avrebbe dato, secondo quanto riferisce il settimanale NouvelObs ma anche sito francese lintern@ute, la sua parola a Macron e la sua disponibilità a ricevere il mandato di provare a formare il nuovo governo, ma a condizione di “spostarsi un po’ a sinistra”. La nomina potrebbe avvenire nelle prossime ore. Se saranno rose, fioriranno mercoledì.