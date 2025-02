Lusso e nomine, Serge Brunschwing il nuovo CEO di Jil Sander e CFO del gruppo OTB

OTB è l’acronimo di “Only The Brave” fondato da Renzo Rosso, holding italiana che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Victo&Rolf, Jil Sander. Inoltre, controlla anche le aziende Staff Interntional, Brave Kid, Stephen e detiene una quota di minoranza del marchio statunitense Amiri

OTB annuncia la nomina di Serge Brunschwig quale CEO di Jil Sander e Chief Strategy Officer del Gruppo OTB. Il manager ha assunto gli incarichi dal 5 febbraio 2025 e riporterà al CEO del Gruppo OTB, Ubaldo Minelli.

Serge Brunschwig vanta una lunga carriera nel settore del lusso a livello internazionale

Entrato in LVMH nel 1995, negli anni ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse aziende del Gruppo. È stato Amministratore Delegato e Presidente di Fendi, Presidente di Dior Homme, COO di Christian Dior Couture e CEO di Celine, oltre ad aver rivestito importanti posizioni manageriali internazionali in Louis Vuitton e Sephora. Brunschwig è laureato all’École Polytechnique, all’École Nationale Supérieure des Télécommunications e a Sciences-PO di Parigi.

“Siamo felici di accogliere Serge Brunschwig nel nostro Gruppo. Nel suo ruolo di CEO di Jil Sander, Serge avrà l’obiettivo di elevare ulteriormente il posizionamento di questo marchio dal potenziale inestimabile, guidandone con cura e lungimiranza il percorso di sviluppo. Grazie alla sua esperienza e visione internazionale, contribuirà alla definizione di un percorso strategico ancora più ambizioso per OTB.”,ha dichiarato Ubaldo Minelli, CEO del Gruppo OTB.

OTB Fondation per il sociale

Importante segnalare che OTB risponde anche il ruolo di OTB Foundation, fondata da Renzo Rosso e nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo OTB, è stata creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità. La Fondazione opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi, OTB Foundation ha investito in oltre 350 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 350.000 persone.