La battaglia di Trafalgar Square: una delle tre Union Jack in asta a Londra da Christie’s

Il1° luglio da Christie’s, una bandiera Union Jack sventolata dalla HMS Spartiate alla Battaglia di Trafalgar sarà uno dei pezzi forti della Classic Week di Londra (stima: £500.000-800.000)

Questa bandiera monumentale, alta 232 cm e larga 352 cm, è una delle sole tre Union Jack intatte sopravvissute alla Battaglia di Trafalgar. È stata offerta sul mercato solo una volta nei suoi 220 anni di storia, essendo stata conservata dal Capitano James Clephan R.N. (1768-1851), sottotenente dello Spartiate, e poi tramandata per discendenza fino all’acquisizione nel 2009 da Benjamin Reed Zaricor (1947-2022) per la Collezione di Bandiere Zaricor. Era prassi comune per i sottufficiali o gli ufficiali subalterni prendere le insegne come ricompensa dopo una battaglia, come fece Clephan in questo caso.

Una delle vittorie navali più spettacolari e significative della storia, la Battaglia di Trafalgar pose fine alla minaccia di un’invasione della Gran Bretagna da parte di Napoleone, gettando le basi per un secolo o più di dominio britannico sui mari. La bandiera mostra segni di danni causati dalla battaglia. Le analisi condotte dalla Zaricor Flag Collection, da cui proviene, hanno rivelato schegge di metallo incastonate nel tessuto in diversi punti, in particolare nella parte mancante a forma di mezzaluna su un bordo, suggerendo che si tratti dell’impronta di una palla di cannone. Sono stati trovati anche frammenti di schegge di legno. Sarà in mostra a Londra dal 26 giugno al 1° luglio.

La storia

La vittoria britannica fu ottenuta a Trafalgar nonostante la superiorità numerica delle flotte alleate francese e spagnola, che disponevano di sei navi di linea in più – contro le 27 navi britanniche – con 420 cannoni in più e quasi il doppio degli effettivi della flotta britannica: Nelson guidò la sua flotta in due colonne per tagliare ad angolo retto l’estesa linea franco-spagnola, provocando una mischia in cui la superiore abilità marinaresca e l’artiglieria della flotta britannica furono decisive. Venti delle 33 navi della flotta franco-spagnola furono catturate: la flotta britannica non ne perse nessuna. La tattica non ortodossa dell’ammiraglio Horatio Nelson fu salutata come un momento decisivo, ancora più toccante a causa della sua morte durante la battaglia. Le bandiere Union Jack sventolate a Trafalgar sono il secondo modello – ancora attuale – della bandiera, essendo state introdotte il 1° gennaio 1801 dopo l’Atto di Unione con l’Irlanda del 1800: il modello precedente era privo della croce di San Patrizio (la croce di Sant’Andrea rossa). Come innovazione relativamente recente, all’epoca della realizzazione del presente esemplare, la croce di Sant’Andrea rossa veniva spesso eseguita in modo errato negli esemplari dell’inizio del XIX secolo, a testimonianza della natura artigianale delle bandiere. Questa bandiera della HMS Spartiate ne è un esempio, con le due croci di Sant’Andrea.

Immagine di copertina: Proprietà della collezione di bandiere Zaricor UNION JACK SVENTOLATO DALLA HMS SPARTIATE ALLA BATTAGLIA DI TRAFALGAR, 21 OTTOBRE 1805 | Una bandiera in lana cucita a mano, trasportata da un pennone o da una nave, composta da trentuno pannelli con custodia in tela e cordino, su un supporto in mussola d’archivio | 91 1/3 pollici (232 cm) x 138 1/2 pollici (352 cm) | Stima: £ 500.000-800.000