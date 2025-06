Israele-Iran, Trump annuncia il cessate il fuoco. Teheran conferma. Il ruolo del Qatar

Il presidente statunitense ha fatto un post su Truth nella tarda serata europea: “Entro 24 ore la guerra sarà finita, Dio benedica il Medio Oriente”. La mediazione dell’emiro del Qatar. Il vice Vance: “Per Teheran addio alle armi nucleari”

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la tregua tra Israele e Iran in un lungo post su Truth, per certi versi inaspettato visto che gli Stati Uniti erano appena entrati nel conflitto e le ostilità sembravano destinate a proseguire e ad inasprirsi. L’annuncio è arrivato mentre in Medio Oriente e anche in Europa era già notte, quindi sono tardate ad arrivare le reazioni ufficiali: per diverse ore nessuna delle due parti ha rilasciato commenti ufficiali, anzi i media iraniani hanno riportato di attacchi aerei israeliani ancora in corso, anche nei pressi della capitale iraniana Teheran. Poi è stato proprio l’Iran il primo a fare la mossa, confermando di aver effettivamente accettato il cessate il fuoco con Israele, mediato dal Qatar e proposto dagli Stati Uniti. Secondo le ricostruzioni, sarebbe andata così: a sole 48 dai primi missili sparati dall’esercito statunitense verso l’Iran, Trump e Vance hanno discusso la proposta di tregua, definita dal presidente Usa “completa e totale, e che porterà alla fine della guerra”, con l’emiro del Qatar dopo gli attacchi iraniani alla basi americane a Doha. Il primo ministro qatariota ha ottenuto l’ok di Teheran.

Il post di Trump su Truth

Ma basta leggere il post di Trump su Truth, che spiega tutto. Ecco che cosa ha scritto letteralmente il tycoon (maiuscole comprese), mandando in down il social network preso d’assalto dalle visualizzazioni di tutto il mondo: “CONGRATULAZIONI A TUTTI! È stato pienamente concordato tra Israele e Iran che ci sarà un CESSATE IL FUOCO completo e totale (tra circa 6 ore da ora, quando Israele e Iran avranno concluso e completato le loro missioni finali in corso!), per 12 ore, e dopo 24 ore la guerra sarà considerata FINITA! Ufficialmente, l’Iran inizierà il CESSATE IL FUOCO e, alla dodicesima ora, Israele inizierà il CESSATE IL FUOCO e, alla ventiquattresima ora la FINE Ufficiale della GUERRA DEI 12 GIORNI sarà salutata da tutto il mondo. Durante il CESSATE IL FUOCO, le due parti rimarranno PACIFICHE e RISPETTOSE. Partendo dal presupposto che tutto funzioni come dovrebbe, e così sarà, vorrei congratularmi con entrambi i Paesi, Israele e Iran, per aver avuto la Resistenza, il Coraggio e l’Intelligenza per porre fine a quella che dovrebbe essere chiamata “LA GUERRA DEI 12 GIORNI”. Questa è una guerra che avrebbe potuto durare anni e distruggere l’intero Medio Oriente, ma non l’ha fatto e non lo farà mai! Dio benedica Israele, Dio benedica l’Iran, Dio benedica il Medio Oriente, Dio benedica gli Stati Uniti d’America e DIO BENEDICA IL MONDO!”.

Da aggiungere che mentre Trump annunciava il cessate il fuoco tra Iran e Israele, il vicepresidente statunitense J. D. Vance, in un’intervista a Fox News, affermava che l’Iran “è ora incapace di costruire un’arma nucleare con le attrezzature che ha, perché le abbiamo distrutte”.