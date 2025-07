Intesa Sanpaolo batte le stime: l’utile sfonda i 5 miliardi nel primo semestre 2025, guidance 2025 rivista oltre 9 miliardi

Intesa Sanpaolo supera le attese con un utile netto di 5,2 miliardi nel primo semestre 2025 (+9,4%). La guidance per l’intero 2025 viene alzata a oltre 9 miliardi, spingendo il titolo in Borsa

Intesa Sanpaolo sorprende ancora: nel primo semestre 2025 l’utile netto sfonda i 5,2 miliardi, superando le attese e segnando un +9,4% rispetto all’anno precedente. Nel solo secondo trimestre, l’utile netto arriva a 2,6 miliardi, lievemente superiore ai 2,5 miliardi del secondo trimestre 2024. Il gruppo bancario guidato da Carlo Messina ha inoltre alzato la guidance sull’utile netto dell’intero esercizio 2025: oltre i 9 miliardi di euro, grazie anche a ulteriori azioni gestionali previste nel quarto trimestre.

Dopo la pubblicazione dei conti, il titolo accelera a Piazza Affari: +4,23% a 5,42 euro per azione.

Intesa Sanpaolo: proventi e commissioni nette in crescita

Il risultato della gestione operativa è cresciuto dell’1,9% rispetto al primo semestre 2024, attestandosi a 8.547 milioni di euro, trainato da proventi operativi netti in aumento dell’1,1% a 13.789 milioni. Gli interessi netti sono stati pari a 7.432 milioni, in diminuzione del 6,8% rispetto ai 7.975 milioni del primo semestre 2024, mentre le commissioni nette hanno registrato una crescita del 4,7%, raggiungendo 4.884 milioni di euro. Nello specifico, le commissioni da attività bancaria commerciale sono diminuite del 2,7%, mentre quelle da gestione, intermediazione e consulenza sono aumentate dell’8,7%, con la componente relativa all’intermediazione e collocamento titoli in crescita del 25,3%, il risparmio gestito dello 0,4% e i prodotti assicurativi del 4,5%. Il risultato dell’attività assicurativa ha raggiunto i 922 milioni di euro, in aumento del 2,1% rispetto ai 903 milioni del primo semestre 2024.

I costi operativi sono diminuiti dello 0,2%, attestandosi a 5.242 milioni, grazie a una riduzione dell’1% delle spese per il personale e dello 0,7% delle spese amministrative, compensata da un aumento del 5% degli ammortamenti. Il cost/income ratio si è ridotto al 38%, rispetto al 38,5% del primo semestre 2024.

Confermata la solidità patrimoniale

Sul fronte patrimoniale, il Cet1 sale al 13,5%, in aumento di 65 punti base rispetto a fine 2024 (13,3%) nonostante l’impatto negativo di Basilea 4 e le distribuzioni agli azionisti. La liquidità prontamente disponibile raggiunge i 209 miliardi di euro, supportata da un Liquidity Coverage Ratio al 145% e un Net Stable Funding Ratio al 121%. l leverage ratio si conferma robusto al 6%, uno dei più elevati tra le grandi banche europee

Risultato netto delle attività finanziarie e fair value

Il risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value è stato pari a 552 milioni di euro, in forte crescita rispetto ai 101 milioni del primo semestre 2024. Nel dettaglio, la componente relativa alla clientela è aumentata a 179 milioni da 150 milioni, quella di capital market è passata da un saldo negativo di 342 milioni a un saldo positivo di 172 milioni, mentre l’attività di securities portfolio e treasury ha registrato un calo a 201 milioni da 293 milioni.

Qualità del credito e rischio sotto controllo

La qualità del credito rimane elevata: i crediti deteriorati netti ammontano a 4.929 milioni di euro e rappresentano solo l’1,2% del totale crediti (2,3% lordi), con un leggero aumento dello 0,2% rispetto a dicembre 2024. In particolare:

i crediti in sofferenza sono pari a 1.304 milioni, con un’incidenza dello 0,3% sui crediti complessivi (stabile rispetto al 31 dicembre 2024), con un grado di copertura al 66,5% (68% a fine 2024);

le inadempienze probabili sono scese a 3.244 milioni dai 3.438 milioni di dicembre 2024;

i crediti scaduti/sconfinanti ammontano a 381 milioni, rispetto ai 362 milioni a fine 2024.

Il costo del rischio annualizzato si attesta su un contenuto 24 centesimi di punto. La controllata russa ha quasi azzerato i crediti, contribuendo a mantenere una posizione di rischio solida e stabile.

Dividendi e buyback: oltre 5,7 miliardi di euro per gli azionisti

La remunerazione agli azionisti è stata consistente: nel semestre sono maturati circa 3,7 miliardi di euro di dividendi, di cui 3,2 miliardi previsti come acconto da distribuire a novembre 2025. A questi si aggiunge un buyback da 2 miliardi iniziato a giugno, per un totale superiore a 5,7 miliardi destinati agli investitori nel gruppo. La decisione finale sull’acconto dividendi sarà confermata entro il 31 ottobre, in occasione dell’approvazione dei risultati del terzo trimestre 2025.

I risultati per area di Business

La Divisione Banca dei Territori conferma la sua solidità con proventi operativi netti pari a 6,1 miliardi di euro nel primo semestre 2025, in crescita del 2,1% rispetto allo stesso periodo 2024, e un risultato netto di 1,685 miliardi (+25%). La Divisione IMI Corporate & Investment Banking registra un incremento significativo dei proventi operativi netti a 2,52 miliardi (+23,1%) e un utile netto in aumento del 31% a 1,202 miliardi, evidenziando un’efficienza migliorata con un cost/income sceso al 27,1%. International Banks mantiene stabile il fatturato (1,64 miliardi), con un risultato netto in crescita a 719 milioni (+5%). Private Banking mostra stabilità nei proventi (1,72 miliardi) e un utile netto in leggera crescita a 813 milioni (+2,5%). Asset Management, pur con un lieve calo dei proventi (-3,1%), migliora i costi e mantiene un risultato netto stabile a 272 milioni. Infine, la Divisione Insurance cresce nei proventi operativi netti del 3,2%, a 914 milioni, con un risultato netto a 482 milioni (+4,3%).

Prospettive ottimistiche: utile netto “ben oltre” i 9 miliardi nel 2025

La banca ha aggiornato al rialzo le previsioni per il 2025, confermando un utile netto atteso “ben oltre” i 9 miliardi di euroi. Rispetto al precedente outlook di marzo, ora si considerano possibili oneri straordinari collegati a queste manovre.

Il gruppo punta su ricavi in crescita e ben integrati, con la resilienza degli interessi netti prevista in aumento rispetto al 2023 e con ulteriore crescita attesa nel 2026. Commissioni nette e attività assicurativa sono destinate a salire, sostenuti dalla leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory, così come gli utili da trading, mentre i costi operativi continueranno a ridursi e il costo del rischio rimarrà basso. Il piano al 2025 è ormai “quasi completato”, si legge nella nota

Impatto sociale ed economico: 29 miliardi di nuovo credito

Intesa conferma il proprio ruolo di motore dell’economia reale: 29 miliardi di nuovo credito a medio-lungo termine sono stati erogati a famiglie e imprese italiane nel semestre (+44% anno su anno), con circa 1.260 aziende riportate in bonis e 6.300 posti di lavoro salvaguardati.

Sul fronte esg, il gruppo guidato da Carlo Messina ha generato 3,2 miliardi di euro di imposte, ampliato il programma Cibo e Riparo per i più fragili (oltre 60 milioni di interventi dal 2022), e destinato 23,4 miliardi al credito sociale e alla rigenerazione urbana. È previsto un contributo sociale complessivo di 1,5 miliardi di euro tra il 2023 e il 2027, di cui 800 milioni già erogati.