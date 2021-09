Inflazione, Istat: record dal 2013 (+2%), ma è una fiammata

Il forte rialzo è dovuto quasi esclusivamente l’impennata dei prezzi dell’energia, saliti del 19,8% ad agosto dopo il +18,6% di luglio

Ad agosto l’inflazione torna a correre in Italia. Secondo i dati definitivi pubblicati mercoledì dall’Istat, ad agosto i prezzi sono saliti in media del 2% su base annua e dell’1,9% rispetto al mese precedente. Il dato è lievemente più basso della stima preliminare elaborata dall’Istituto (+2,1%), ma rappresenta comunque la rilevazione più alta dal gennaio del 2013.

Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa – il sottoindice che comprende i beni acquistati con maggiore frequenza, dagli alimentari a quelli per la cura della casa e della persona – ha registrato un rialzo dello 0,6%, che si confronta con la variazione nulla di luglio.

In teoria, il 2% è il livello d’inflazione considerato ottimale dalla Banca centrale europea. L’obiettivo dell’Eurotower, però, è che l’andamento dei prezzi si mantenga su questi livelli in modo stabile su un orizzonte di medio termine.

Non è questo il caso dell’Italia, che (come la maggior parte dell’Eurozona) sta registrando una fiammata dell’inflazione estemporanea. A provocarla è l’impennata dei prezzi dell’energia, saliti del 19,8% ad agosto dopo il +18,6% di luglio. Nel dettaglio, la componente non regolamentata ha subìto un rincaro del 12,8% (dal +11,2%), mentre quella regolamentata è salita addirittura del 34,4% (dal +34,2%). Queste stesse dinamiche sono alla base del forte rialzo delle bollette di luce e gas atteso per ottobre.

Molto meno significativo il contributo all’inflazione dei beni alimentari non lavorati (che pure invertono la tendenza, da -0,2% di luglio a +0,8%), mentre si confermano in territorio negativo i trasporti (da -0,2% a -0,4%).

Di conseguenza, l’inflazione di fondo – che non tiene conto degli energetici e degli alimentari freschi, i beni più volatili – si conferma allo 0,6%, lo stesso dato di luglio (meno di un terzo rispetto al target del 2%). Il dato al netto dei soli beni energetici è ancora più debole, anche se accelera lievemente, passando fra luglio e agosto da +0,4 a +0,5%.

L’inflazione acquisita per il 2021 – cioè il dato che si otterrebbe in caso di variazioni nulle nella parte rimanente dell’anno – è pari a +1,7% per l’indice generale e a +0,9% per la componente di fondo.