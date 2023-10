I migliori vini selezionati dalla guida Slow Wine 2024 in degustazione a Milano sabato 7 ottobre

Appuntamento per sabato 7 ottobre dalle 14 alle 20 negli ampi spazi del Superstudio Maxi, in via Moncucco a Milano. Presenti 430 aziende sulle 2000 selezionate dalla guida pubblicata da Slow Food Editore

Una grandissima enoteca in cui professionisti, vignaioli e appassionati raccontano e degustano i migliori vini selezionati e premiati dalla guida Slow Wine 2024, pubblicata da Slow Food Editore: è quella organizzata per sabato 7 ottobre dalle 14 alle 20 negli ampi spazi del Superstudio Maxi, in via Moncucco 35, a Milano.

I vignaioli protagonisti di questa narrazione saranno dietro i banchi di assaggio. A presentare ogni singola etichetta agli appassionati saranno infatti i volti e le parole dei produttori che parteciperanno alla degustazione, raccontando tutte le innumerevoli sfaccettature dei loro vini, dalla terra al bicchiere.

La voglia di raccontarsi ha coinvolto produttrici e produttori da ogni regione: attualmente sono 430 le aziende presenti al Superstudio Maxi, ma vista la richiesta di partecipazione delle aziende il numero è destinato ad aumentare

Presenti 430 aziende sulle 2000 selezionate dalla guida pubblicata da Slow Food Editore

Disponibile online su www.slowfoodeditore.it dal 2 ottobre e dall’11 ottobre in tutte le librerie, anche quest’anno la guida Slow Wine riporta una fotografia del settore vitivinicolo italiano, raccontando 2006 aziende visitate e recensite grazie alla collaborazione di oltre 200 esperti presenti in tutta la penisola. Storie di vita che sintetizzano uno dei patrimoni culturali ed economici di cui possiamo andare più fieri in Italia: «I vignaioli sono i protagonisti numero uno di questo film, ma nessuno dei tanti appassionati di vino si senta una comparsa, precisa Giancarlo Gariglio, curatore della guida, senza coloro che hanno creduto in un certo tipo di agricoltura ed enologia non saremmo qui dove ci troviamo ora, ma non lo saremmo neppure senza chi ha appoggiato – attraverso l’acquisto, la promozione e il testardo racconto – questa rivoluzione. Siamo una comunità, siamo moltitudini e, per parafrasare il grande Walt Whitman, siamo vasti e talvolta ci contraddiciamo»

Ad aprire la giornata di presentazione della guida una tavola rotonda dal titolo A ogni costo? Il mondo del vino tra crisi dei prezzi e speculazione. Durante il dibattito, esperti della filiera vitivinicola affrontano le sfide che la produzione e la distribuzione del vino richiedono una riflessione sui fattori che contribuiscono a stabilire il costo di ciò che beviamo o vorremmo bere. Al termine la consegna dei premi speciali della guida Slow Wine 2024: al Giovane Vignaiolo, per la Viticoltura Sostenibile, alla Carriera, alla Novità dell’anno, per l’Accoglienza in cantina e Slow Wine Coalition alla solidarietà.