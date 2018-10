Golf: F. Molinari e T. Fleetdwood “avversari” al British Masters

In campo scendono anche altri due protagonisti di Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, nonché lo staff tecnico della squadra europea praticamente al completo – Nel 2019 l’Open d’Italia si giocherà all’Olgiata di Roma

Sono la coppia d’oro della Ryder Cup, grandi amici sul campo e nella vita, ma questa settimana tornano al ruolo di avversari per il British Masters: stiamo parlando di Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, protagonisti dell’ultima sfida Europa-Usa vinta dai blu stellati. Francesco è ormai uno dei giocatori più forti del mondo, numero 6 del World Ranking e leader della Race to Dubai, la classifica europea.

Ma anche Fleetwood non scherza: secondo la settimana scorsa nel Dunhill Links, è il numero 11 del mondo e diretto inseguitore del torinese nel “campionato” continentale. Insomma due talenti che contribuiranno sicuramente ad animare la gara, da oggi a domenica, sul percorso del Walton Heath GC, a Walton on the Hill in Inghilterra.

In campo scendono anche altri due protagonisti di Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, nonché lo staff tecnico della squadra europea praticamente al completo: il capitano Thomas Bjorn e quattro vice capitani, Lee Westwoodm Luke Donald, Padraig Harrington, Robert Karlsson. Altri cinque sono gli italiani in gara: il fratello di Francesco, Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Andrea Pavan, Renato Paratore e Nino Bertasio.

Da seguire sono anche il tedesco Martin Kaymer, il danese Lucas Bjerregaard, reduce dal successo nel Dunhill Links, gli inglesi Danny Willett, Chris Wood e Matthew Fitzpatrick, i sudafricani Charl Schwartzel e Dean Burmester, il thailandese Thongchai Jaidee e il cinese Haotong Li. Difende il titolo, probabilmente con scarse possibilità, l’irlandese Paul Dunne. Il montepremi è di 3,420 milioni di euro.

Intanto la Federazione Italiana Golf ha scelto la sede dell’Open d’Italia per il 2019: sarà lo splendido tracciato dell’Olgiata Golf Club di Roma. La gara si giocherà tra un anno esatto, dal 10 al 13 ottobre e verrà nuovamente inserita nelle Rolex Series dell’European Tour. In palio ci saranno 7 milioni di dollari, montepremi che l’open tricolore metterà sul piatto fino al 2027.