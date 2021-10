Generali conquista Cattolica: Opa oltre il 50%

Con le ultime adesioni, il Leone ha superato il 50% del capitale della società veneta, che era la condizione per validare l’Opa – Ora Donnet si prepara a presentare il nuovo piano industriale

Philippe Donnet vince la battaglia dell’Opa: Cattolica Assicurazioni è di Generali. Nel penultimo giorno dell’Opa lanciata della compagnia triestina su Cattolica, che si concluderà oggi, hanno aderito all’offerta l’8,9% delle azioni, facendo così salire la quota Generali al 53,85% del capitale, livello che si arrotonderà ulteriormente nelle ultime ore.

Con la vittoria nell’Opa, Generali completa la più importante acquisizione degli ultimi tempi, rafforzando notevolmente la propria presenza sul mercato interno. Ora Donnet può concentrarsi sul nuovo piano industriale 2022-4, che sarà presentato alla comunità finanziaria a dicembre.





Ma la battaglia delle battaglie per Generali si giocherà in primavera, in occasione del rinnovo dei vertici previsto con l’assemblea di bilancio di aprile. È in quell’occasione che, salvo intese preventive che allo stato sembrano difficili, si giocherà in campo aperto la sfida tra Mediobanca, che sostiene Donnet e la sua squadra, e i soci privati del patto parasociale guidato da Del Vecchio e Caltagirone, che premono invece per un cambio della guardia e per una strategia più aggressiva del Leone, di cui non sono però mai stati precisati i contorni.

La parola chiave spetterà ai fondi istituzionali, italiani ed esteri, presenti in forze nel capitale di Generali, che quest’anno è stata ampiamente premiata dalla Borsa.