Ex Ilva: commissario in arrivo e per l’indotto un ammortizzatore unico. Si cercano acquirenti

Svolta per l’ex Ilva. Il Go verno nominerà a breve un Commissario unico con l’intento di garantire la continuità produttiva, il rilancio e la vendita del gruppo siderurgico dal quale esce di scena la multinazionale ArcelorMittal

Fra qualche giorno le Acciaierie d’Italia (ex Ilva) saranno gestite da un unico Commissario. Lo ha annunciato ieri il Governo nell’incontro con i sindacati. La nomina di un Commissario unico segna una svolta nella tribolata storia dell’ex Ilva dopo che nella serata di domenica il socio pubblico (Invitalia) aveva preso atto delle inadempienze del socio privato di controllo (ArcelorMittal) e aveva chiesto al Governo di avviare le procedure per l’amministrazione straordinaria del gruppo siderurgico. A nulla è valso il tentativo ostruzionistico della multinazionale di arrivare ad un concordato con riserva. Per il Governo non c’è più tempo da perdere ed era ora che si svegliasse.

“L’amministrazione straordinaria – ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso – prevale su ogni altra procedura ed è quello che faremo nelle prossime ore”. Ad horas il Governo dovrebbe dunque nominare un Commissario unico dell’ex Ilva che si farà carico di garantire la continuità produttiva e di tentare il rilancio e la vendita del gruppo siderurgico, nel cui interno c’è l’impianto di Taranto, che è la più grande fabbrica d’acciaio d’Europa. Il Governo punta a vendere l’ex Ilva attraverso una gara, anche se è consapevole delle difficoltà tecnico-procedurali, a partire dal dissequestro degli impianti. “Si sono già fatti avanti numerosi investitori italiani e stranieri” ha aggiunto Urso. Vedremo ma la velocità della vendita è essenziale.

Per l’intanto, di fronte alle preoccupazioni di aziende e sindacati, sull’indotto il Governo ha promesso un ammortizzatore unico. Soddisfazione dei sindacati per l’uscita di scena di ArcelorMittal, portata nell’ex Ilva dal Governo Conte, ma forte attenzione alle procedure e ai tempi del salvataggio,