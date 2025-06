Esito referendum: la maggioranza esulta ma Schlein: “La destra deride gli elettori, noi ancora più motivati a costruire l’alternativa” ma il Pd è diviso

Esito referendum 2025: avrebbe dovuto essere un “avviso di sfratto” per il governo Meloni. Invece, il centrodestra esulta dopo i risultati. Ripercussioni sul campo largo? Schlein (Pd): “Noi ancora più motivati a costruire l’alternativa”

Esito referendum 2025: avrebbe voluto essere un “avviso di sfratto” per il governo Meloni. Invece, il centrodestra esulta dopo il risultato della consultazione dedicata a lavoro e cittadinanza. Il quorum, infatti, non è stato raggiunto e l’effetto sulla maggioranza, che si vede rafforzata dall’esito della prova delle urne, risulta inevitabile. Averlo trasformato in un test politico sull’esecutivo Meloni – evidenzia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovan Battista Fazzolari – poco ha giovato all’opposizione: “Il governo – dice – ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita”.

Esito referendum: la maggioranza esulta

Si attacca, invece, ai numeri il centrosinistra che rivendica, al di là del quorum, di aver portato a votare oltre 14 milioni di elettori, più di quanti, nel 2022, votarono per i partiti di centrodestra portando al governo Giorgia Meloni. “Ne riparliamo alle Politiche”, commenta la segretaria dem Elly Schlein. “Portate rispetto per oltre 12 milioni che hanno votato sì” ai quesiti sul lavoro, dice Giuseppe Conte (M5S) aggiungendo: “Noi saremo sempre dalla loro parte”.

L’esito della consultazione, non è esente da ripercussioni sul campo largo. “Se il centrosinistra vuole vincere – è l’osservazione di Matteo Renzi – deve costruire un’alternativa al governo Meloni del 2025 e non al governo Renzi del 2015. Facciamolo”. Per Carlo Calenda, invece, il referendum è stato “un autogol”. Mugugni non mancano dentro al Pd, cioè dalle parti dei riformisti dem: il referendum, sottolinea Pina Picierno, è stato “purtroppo un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre”.

“Mentre noi creiamo posti di lavoro, le opposizioni hanno voluto pompare un referendum contro il governo Meloni. È stata una sonora bocciatura, doppia per quanto riguarda il quesito sulla cittadinanza”, dove i sì sono stati molti di meno. Lo dice Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI e sorella della premier, al termine di una giornata di visita a Lampedusa.

A scrutini ancora in corso, dunque, si affastellano le dichiarazioni e i commenti politici. E a chi gli chiedeva se avesse sentito i leader dell’opposizione, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha risposto: “No, non ho ancora parlato con nessuno, siamo pronti a confrontarci con chiunque”.

Esito referendum: cosa ha detto Schlein (Pd)

“Oggi la destra ha perso, dopo Genova, Assisi e Ravenna, anche a Taranto. La politica che tifa l’astensione si fa male da sola, è sempre importante quando gli elettori si possono esprimere. E noi continueremo a fare una grande campagna democratica per ridurre l’astensionismo e costruire un’alternativa. Andremo avanti a batterci per migliorare le condizioni materiali delle persone che questo governo ha completamente rimosso. Continueremo nell’impegno a fianco di quei milioni di elettori che sono andati a votare sperando di ridurre la precarietà e rendere l’Italia più giusta, ci motivano ancora di più nel costruire l’alternativa”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein che poi ha proseguito: “Hanno fatto una vera e propria campagna di boicottaggio politico e mediatico di questo voto ma hanno ben poco da festeggiare: per questi referendum hanno votato più elettori di quelli che hanno votato la destra mandando Meloni al governo nel 2022. Quando più gente di quella che ti ha votato ti chiede di cambiare una legge dovresti riflettere invece che deriderla”.

Esito referendum: cosa ha detto Boschi (Iv)

“Rassicuro Fratelli d’Italia. Meloni non cadrà per un referendum ma perché in questo Paese aumentano gli scandali e gli spionaggi e diminuiscono stipendi e sicurezza”. Lo scrive sui social la capogruppo di Italia Viva alla Camera, Maria Elena Boschi, che aggiunge: “Un tempo Meloni esultava per i risultati delle elezioni, ora è costretta a sperare nelle astensioni. Qualcosa sta cambiando”.

Esito referendum: cosa ha detto Lupi (Nm)

“La sinistra ha voluto politicizzare questo referendum contro il governo ed è stata clamorosamente sconfitta. Gli italiani lo hanno detto con chiarezza. Non bisogna però svilire lo strumento del referendum. Per questo presenteremo un disegno di legge per alzare il tetto delle firme da 500 mila a un milione”. Lo ha annunciato il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, parlando ai tg.

Esito referendum: cosa ha detto Baldino (M5S)

“Cosa succede nel campo progressista? Non succede niente, non era questo il punto in cui noi avremmo potuto considerare per iniziare una piattaforma per dare un’alternativa al centrodestra. Noi veniamo da una manifestazione che ha visto una grande partecipazione di popolo, stiamo facendo delle battaglie insieme, e sono contenta di aver fatto anche questa perché credo che le battaglie se si ritengono giuste non si combattono soltanto se è facile vincerle, si combattono e basta. E io sono orgogliosa di averla combattuta”. Lo dice Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 stelle, a La7.