Elezioni Friuli Venezia Giulia: Fedriga stravince, centrosinistra sopra il 30%, Terzo polo sotto lo sbarramento

Fedriga ottiene un secondo mandato con oltre il 60% dei voti – Terzo Polo sotto la soglia di sbarramento, affluenza scende al 45,3%

Sarà Fedriga Bis. Questo il risultato delle elezioni Regionali in Friuli Venezia Giulia. Il governatore uscente della Lega, Massimiliano Fedriga, sostenuto anche dagli altri due partiti di centrodestra (Fratelli d’Italia e Forza Italia), ha vinto con oltre il 62,2% dei voti. Il rivale Massimo Moretuzzo, appoggiato dal centrosinistra, vale a dire da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, si è invece fermato al 30,4%. Seguono, molto distanti, gli altri due candidati: Giorgia Tripoli di Insieme liberi è al 5% e Alessandro Maran del Terzo polo è fermo al 2,5 per cento. Quest’ultimo rischia quindi di non superare la soglia di sbarramento del 4%.

Arrivate anche le prime proiezioni di Opinio per la rai sulle liste regionali: Fratelli d’Italia (20,9%) e Lega (19,9%) si giocano il ruolo di primo partito. Segue, lontano dalla soglia auspicata del 20% il Partito Democratico, fermo al 16,9%. La lista Fedriga Presidente ha invece ottenuto il 15,3%, mentre Forza Italia è al 6%. Gli altri partiti:

Patto per l’Autonomia 4,5%,

Insieme Liberi 4,3%,

Azione /IV/+Europa 2,5%,

2,5%, M5S 2,5%,

Aut. Resp. 2,2%,

Alleanza Verdi Sinistra 2,1%,

Open Sinistra 1,7%,

Slovenska Skupnost 0,6%.

Per quanto riguarda la partecipazione, l’affluenza è al 45,3%, quasi quattro punti e mezzo in meno rispetto al 2018 (49,7%) quando però si votò in un’unica giornata.

I commenti

“Il risultato è netto. Sapevamo che era una partita complicata, ce l’abbiamo messa tutta. Ho chiamato Fedriga, gli ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per il percorso”, ha fatto sapere sapere Massimo Moretuzzo il candidato del centrosinistra, M5S e Avs.

“Direi che Massimiliano” Fedriga “ha lavorato molto bene in questi anni. Non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di una sconfitta”, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a margine della visita al Vinitaly di Verona.

“E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”. Così il segretario leghista Matteo Salvini sui social.

“Siamo di fronte a un traino nazionale, la campagna elettorale è stata trainata dal vento favorevole per la destra, noi abbiamo giocato in una posizione più difficile.Non siamo arrivati per caso a una coalizione di questo tipo”, con Pd e M5s insieme a tante liste civiche, “candidando Moretuzzo”, ha affermato la deputata del Pd, Debora Serracchiani, che ai microfoni del Tg3 ha aggiunto: “Purtroppo, scelte ideologiche ci hanno impedito di allargare ancora di più il campo del centrosinistra. Ma la strada è quella giusta, speriamo che si consolidi il rapporto anche in consiglio regionale”, ha spiegato Serracchiani. “Se entriamo nel merito, la nostra regione ha bisogno di fare quegli investimenti che nonostante i tanti soldi di questi anni non sono stati fatti. Ora, se non vengono spesi i fondi del Pnrr è un problema per tutti. Il programma ci ha tenuto insieme e e quel programma ci deve tenere insieme anche nel lavoro di opposizione”.