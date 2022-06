Elettricità e gas, l’Antitrust blocca Facile Energy: pratiche scorrette “gravi e attuali”

L’Antitrust ha sospeso temporaneamente attivazioni non richieste di gas e luce, indebite disattivazioni e richieste di pagamento. Entro 10 giorni la società dovrà comunicare le misure adottate per sospenderle

Pratiche contestate gravi e attuali. Con queste motivazioni l’Antitrust ha adottato un provvedimento cautelare nei riguardi di Facile Energy – gestore che opera nel mercato libero dell’energia in Italia con sede a Padova – sospendendo provvisoriamente ogni azione diretta ad attivare contratti di fornitura di energia elettrica e gas mediante teleselling (servizio specifico che vende i tuoi prodotti o servizi direttamente al cliente per telefono), in assenza di una corrispondente manifestazione di volontà del consumatore ovvero a seguito di informazioni ingannevoli, omissioni informative e indebiti condizionamenti.

Inoltre, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sospeso con il provvedimento cautelare le richieste di pagamento e la disalimentazione delle forniture in pendenza di reclami.

“A seguito dell’analisi delle segnalazioni e della documentazione acquisita nel corso dell’ispezione condotta dopo l’avvio del procedimento, l’Autorità ha ritenuto che esistessero i presupposti di gravità e di attualità delle pratiche contestate in avvio”, ha sottolineato l’Autorità.

Entro 10 giorni, Facile Energy dovrà comunicare le misure adottate per sospendere tali pratiche.